Украинцев просят срочно уехать из Ливии

Украинцам, находящимся в Ливии, МИД рекомендует немедленно покинуть страну в связи со сложной внутриполитической ситуацией. Чтобы получить содействие в организации выезда из Ливии и в возвращении на родину, гражданам Украины советуют обращаться в посольство в Тунисской Республике.

Рекомендации МИД Украины касаются тех соотечественников, которые работают в Ливии в местных медицинских учреждениях, на предприятиях добывающей промышленности и транспортной инфраструктуры.

«Призываем родственников и знакомых граждан Украины, которые сейчас находятся в Ливии, предостеречь их об опасности дальнейшего пребывания в этой стране и сообщить МИД их контактные данные и местонахождение… МИД Украины в очередной раз призывает соотечественников воздержаться от поездок в Ливию», — говорится в заявлении дипломатического представительства.

Напомним, 24 января в ливийском городе Бенгази произошел двойной теракт — были взорваны два автомобиля. Погибли как минимум 33 человека, еще десятки получили ранения.

В МИД отмечают, что на территории Ливии активизировались террористические группировки, участились насильственные действия (вооруженные нападения, захват в заложники) в отношении иностранных граждан, в т. ч. граждан Украины. Также в Ливии систематически задерживаются морские и воздушные суда, в состав экипажей которых входят в т. ч. и украинские граждане.

Фото ianslive. in