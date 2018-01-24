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Андрей Парубий

Первые выстрелы были по Майдану, – Парубий

Александр ГАЛУХ, «ФАКТЫ»

24.01.2018 13:12 192

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В ходе допроса в Оболонском райсуде Киева, состоявшемся в среду, 24 января, спикер парламента Андрей Парубий, руководивший во время Майдана отрядами Самообороны, рассказал, что всю ночь с 19 на 20 февраля 2014 года провел на Крещатике. По словам Парубия, ему позвонил министр иностранных дел Польши и попросил о встрече, которая состоялась утром на Софийской площади.

— Около 8 утра я вернулся на Майдан и услышал первые выстрелы. Было сложно понять, откуда стреляли. Складывалось впечатление, что из отеля «Украина». Первые выстрелы были по Майдану. — сказал Андрей Парубий. При этом он не исключил, что первые выстрелы осуществили представители спецслужб России с целью провокации.

— Скажите, чьей марионеткой являетесь вы, Андрей Парубий? — спросили спикера адвокаты Януковича.

— Украинского государства, — ответил Парубий.

Напомним, что в среду, 24 января, в Оболонском райсуде Киева проходил допрос свидетелей по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича.

Как ранее сообщали fakty.ua, спикер парламента заявил, что Виктор Янукович с момента избрания в 2010 году президентом был «марионеткой в руках Путина и политического руководства России»

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