От краха биткойна первой пострадает Россия, - эксперты

После резкого обвала курс биткойна пока не может подняться выше 10—11 тысяч долларов. Одновременно спадает и ажиотажный спрос на эту криптовалюту, как, впрочем, и на некоторые другие электронные деньги. Кроме того, все больше специалистов предрекают биткойну безрадостное будущее, называя его «мыльным пузырем».

«Все это напоминает мне тюльпаноманию в 1640-х годах. Ждет ли биткойн крах? Мы и сейчас покупаем тюльпаны, иногда они достаточно дорогие. Очень вероятно, что биткойн падет и будет предан забвению, однако это может случиться и через 100 лет. Биткойн не имеет никакой ценности, если люди не считают, что он чего-то стоит. Золото, например, будет иметь ценность, даже если люди перестанут рассматривать его как инвестиционный актив», — считает нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер.

А вот аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs пытаются обосновать свой прогноз о том, что биткойн — это пузырь, который по своим масштабам превосходит пузырь доткомов и знаменитую тюльпановую лихорадку в Голландии.

В письме к своим инвесторам финансовые аналитики предупреждают, что всеобщая мания по своему удивительна, потому что крупнейшая по рыночной капитализации в мире криптовалюта биткойн, не выполняет ту роль, о которой заявляли ее создатели.

«Мы считаем, что концепция цифровой валюты, которая использует технологию блокчейн, является жизнеспособной с учетом преимуществ, которые она может обеспечить: простота работы на глобальном уровне, снижение транзакционных издержек, сокращение коррупции, поскольку все транзакции могут быть отслежены, безопасность владения и так далее. Но биткойн не дает ни одного из этих ключевых преимуществ», — отмечают эксперты.

По их наблюдениям, на проведение одной транзакции с биткойном сейчас может потребоваться до 10 дней для ее обработки. Стоимость одного биткойна варьируется в зависимости от того, по курсу какого обменника пользователь проводит транзакцию. Авторы исследования отмечают, что разница в цене биткойна на различных биржах в конце прошлого года превышала 4 тысячи долларов. В докладе упоминается и еще одна проблема — высокие транзакционные издержки.

Эксперты считают, что несмотря на инфляцию биткойна и других криптовалют, нет никакого риска, что они даже в случае полного краха повлияют на американскую или глобальную экономику. На данный момент криптовалюты составляют лишь малую часть ВВП США и мира (3,2% и 0,8% соответственно). По мнению экспертов, доткомовский пузырь был гораздо масштабнее.

Хотя, согласно другому исследованию, крах биткойна больно ударит по экономике развивающихся стран. Первой пострадает Россия, хотя и Украине будет нанесен ощутимый удар.