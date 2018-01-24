В Харькове вандалы разбили памятный знак легендарному казацкому атаману (фото)

В Харькове вандалы разбили памятный знак кошевому атаману Запорожской Сечи Ивану Сирко, установленный в сквере Победы в августе 2017 года. Об этом сообщил местный сайт 057.ua, а также горожане в соцсетях.

По словам харьковчанина, представителя «Национального корпуса» Олега Ширяева, памятный знак уже обливали краской.

«Мы восстановим этот памятный знак, потому что он был первым патриотическим знаком, который был установлен после Революции Достоинства. Он должен остаться», — написал Ширяев в комментарии к опубликованному фото в Facebook.

Напомним, в Кировоградской области вандалы повредили памятник участникам Второй мировой войны.