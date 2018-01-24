Определились все полуфиналисты Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису, проходящем в эти дни в Мельбурне, определились полуфиналисты в мужском и женском одиночных разрядах.

Среди мужчин за главный трофей турнира поспорят швейцарец Роджер Федерер (второй номер мирового рейтинга), хорват Марин Чилич (шестой), британец Кайл Эдмунд (49-й) и Хен Чон из Южной Кореи (58-й). К слову, кореец стал первым представителем своей страны, дошедшим до полуфинала турниров «Большого шлема», а также самым низкорейтинговым полуфиналистом Australian Open с 2004 года, когда в четвертку лучших вошел россиянин Марат Сафин, занимавший тогда 86-е место в табели о рангах.

При этом четвертьфинал турнира стал непреодолимым препятствием для болгарина Григора Димитрова (третий в мире), чеха Томаша Бердыха (20-й), американца Тенниса Сандгрена (97-й) и сильнейшего теннисиста планеты испанца Рафаэля Надаля, не сумевшего из-за травмы доиграть свой матч с хорватом Чиличем.

Открытый чемпионат Австралии. Полуфинал. Мужчины

Марин Чилич (Хорватия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 3:6, 6:3, 6:7, 6:2, 2:0

Роджер Федерер (Швейцария) — Томаш Бердых (Чехия) — 7:6, 6:3, 6:4

Кайл Эдмунд (Великобритания) — Григор Димитров (Болгария) — 6:4, 3:6, 6:3, 6:4

Хен Чон (Южная Корея) — Теннис Сандгрен (США) — 6:4, 7:6, 6:3

Полуфинальные пары турнира составили: Чилич — Эдмунд и Федерер — Чон.

В женской части соревнований за титул поборются румынка Симона Халеп (первая в мире), датчанка Каролина Возняцки (вторая), немка Анжелик Кербер (16-я) и бельгийка Элизе Мертенс (37-я).

Выбыли из борьбы четвертьфинальной стадии украинка Элина Свитолина (четвертая), чешка Каролина Плишкова (шестая), американка Мэдисон Киз (20-я) и испанка Карла Суарес Наварро (39-я).

Открытый чемпионат Австралии. Полуфинал. Женщины

Симона Халеп (Румыния) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:3, 6:2

Каролин Возняцки (Дания) — Карла Суарес-Наварро (Испания) — 6:0, 6:7, 6:2

Элиза Мертенс (Бельгия) — Элина Свитолина (Украина) — 6:4, 6:0

Анжелик Кербер (Германия) — Мэдисон Киз (США) — 6:1, 6:2

В полуфиналах турнира встретятся: Халеп — Кербер и Возняцки — Мертенс.

Добавлю, что победители полуфинальных поединков на Australian Open в мужском и женском одиночных разрядах гарантируют себе как минимум 2 миллиона австралийских долларов призовых (1,6 миллиона в американской валюте). Проигравшие получат от организаторов по 880 тысяч австралийских долларов (710 тысяч в американской валюте).

Напомню, что украинка Элина Свитолина по окончании Открытого чемпионата Австралии станет третьей ракеткой мира.