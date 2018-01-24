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переселенцы

Переселенцам с Донбасса сложнее всего найти жилье в трех областях

Инф. «ФАКТОВ»

24.01.2018 13:45 273

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Мониторинг государственной политики по отношению к внутренне перемещенным лицам показал, что в Украине есть три региона, где переселенцам крайне сложно найти жилье, и два региона, где из-за высокой безработицы очень сложно трудоустроиться. Об этом сообщает Укринформ.

«С обеспечением основных жизненных потребностей наихудшая ситуация была выявлена в Донецкой и Луганской областях, что обусловлено высоким уровнем безработицы, хотя там есть больше вариантов найти жилье. Однако поскольку там нет работы, там — наихудшая ситуация. Наилучшая ситуация в Киеве — здесь есть и возможность аренды жилья, и самая высокая зарплата», — прокомментировала результаты мониторинга на пресс-конференции советник по вопросам внутренне перемещенных лиц Министерства временно оккупированных территорий Анастасия Одинцова.

Согласно данным мониторинга, проблемы с высокой стоимостью аренды жилья были обнаружены в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях. Но в последнем варианте есть возможность найти работу в Киеве, а жилье арендовать в области.

Результаты мониторинга свидетельствуют, что рабочие места для переселенцев необходимо создавать в Донецкой и Луганской областях, а фонд соцжилья формировать в Днепропетровской, Харьковской и Киевской области.

Напомним, ранее стало известно, что освобожденные из плена бывшие заложники террористов не спешат возвращаться в родные города на востоке Украины и предпочитают искать возможность остаться в Киеве и в пригородах столицы.

Фото donpress.com

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