Сборная Украины по футболу узнала соперников в Лиге наций (фото)

В среду, 24 января, в центре SwissTech Convention в Лозанне состоялась жеребьевка нового турнира УЕФА — Лиги наций, на которой нашу страну представляли главный тренер сборной Андрей Шевченко, вице-президент УЕФА Григорий Суркис и президент ФФУ Андрей Павелко. В первом розыгрыше 55 участников распределили по четырем лигам в соответствии с положением в рейтинге национальных сборных (в лигу A попали топовые команды, а в лигу D — сборные с самым низким рейтингом).

Как известно, сборная Украины сыграет в дивизионе B, где ее оппонентами в группе 1 по итогам жеребьевки стали команды Чехии и Словакии (изначально нам попалась Россия, но УЕФА заранее развел сборные этих стран в разные трио).

С сентября по ноябрь 2018 года соперники сыграют друг с другом дома и на выезде (первые матчи запланированы на 6 сентября, последние — на 20 ноября). По неофициальной информации, только за участие в Лиге наций каждая федерация получит по 1 миллиону евро. Столько же принесет каждая победа в турнире.

Другие группы дивизиона B сформировали:

Группа 2: Россия, Швеция, Турция.

Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия.

Группа 4: Уэльс, Ирландия, Дания.

Дивизион А

Группа 1: Германия, Франция, Нидерланды.

Группа 2: Бельгия, Швейцария, Исландия.

Группа 3: Португалия, Италия, Польша.

Группа 4: Испания, Англия, Хорватия.

Дивизион С

Группа 1: Шотландия, Албания, Израиль.

Группа 2: Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония.

Группа 3: Словения, Норвегия, Болгария, Кипр.

Группа 4: Румыния, Сербия, Черногория, Литва.

Дивизион D

Группа 1: Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра.

Группа 2: Беларусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино.

Группа 3: Азербайджан, Фарерские острова, Мальта, Косово.

Группа 4: Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар.

Победители групп дивизионов В, С и D заработают повышение в классе, а четыре худшие команды лиг А, В и С в следующем розыгрыше выступят дивизионом ниже. Кроме того, четыре лучшие по рейтингу сборные из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020-го разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.

В свою очередь, сильнейшие команды групп дивизиона A 5−9 июня 2019 года выявят в формате плей-офф (полуфиналы и финал) первого победителя Лиги наций. Состав полуфинальных пар будет определен жеребьевкой, а место проведения поединков выберет исполком УЕФА.

В Лозанне представлен трофей Лиги наций

Ранее fakty.ua сообщали, что сборная Украины сохранила позиции в рейтинге ФИФА.