Украина отказалась от олимпийской лицензии из-за беременности спортсменки

Федерация лыжного спорта Украины отказалась от олимпийской лицензии на Игры-2018 в Пехенчхане из-за беременности акробатки Анастасии Новосад (на фото), ранее завоевавшей право выступить на соревнованиях в Южной Корее.

Изначально наши спортсмены завоевали три олимпийские лицензии в лыжной акробатике (разновидность фристайла). Их обладателями стали Александр Абраменко, Ольга Полюк и Анастасия Новосад. Однако Настя, прошедшая вместе с командой подготовку к сезону, отказалась от участия в Играх-2018 из-за беременности.

Таким образом, олимпийская лицензия, завоеванная Новосад, достанется первой запасной — спортсменке из Казахстана.

Таким образом, на сегодняшний день у нашей страны осталась 31 олимпийская лицензия на Игры-2018. Впрочем, в Национальном олимпийском комитете Украины планируют, что после перераспределения квот в Пхенчхан поедут 33−35 украинских спортсменов. Полностью состав сборной на Олимпиаду будет объявлен 30−31 января.

Напомню, что вчера, 23 января, состоялась церемония проводов нашей национальной команды на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, во время которой состоялась презентация новой формы сборной Украины, в разработке которой принял участие дизайнер Андре Тан.