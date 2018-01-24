﻿

USD 28.86
RSS
Заседание ЕСПЧ

В Минюсте Украины рассказали, сколько граждан судится с государством в ЕСПЧ

Инф. «ФАКТОВ»

24.01.2018 14:05 75

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

За период с 2007 года Украина выплатила своим гражданам 1892,5 млн гривен по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом Министерство юстиции Украины сообщило в ответе на запрос 112.ua.

Информация о суммах, выплаченных по решению ЕСПЧ до 2007 года, отсутствует, поскольку эти выплаты осуществлялись Министерством финансов Украины.

По состоянию на июль 2017 года в ЕСПЧ было подано 87 тыс. 786 заявлений на государство Украина, в т. ч. непосредственно за 2017 год — 2558 заявлений.

Кроме того, по состоянию на октябрь 2017 года в ЕСПЧ находилось более 3700 заявлений, связанных с событиями на оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО.

Эти иски поданы одновременно против двух государств — Украины и России.

Напомним, в октябре 2017 года Украина подала иск в ЕСПЧ против России по событиям на Донбассе.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии