В Минюсте Украины рассказали, сколько граждан судится с государством в ЕСПЧ
За период с 2007 года Украина выплатила своим гражданам 1892,5 млн гривен по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом Министерство юстиции Украины сообщило в ответе на запрос 112.ua.
Информация о суммах, выплаченных по решению ЕСПЧ до 2007 года, отсутствует, поскольку эти выплаты осуществлялись Министерством финансов Украины.
По состоянию на июль 2017 года в ЕСПЧ было подано 87 тыс. 786 заявлений на государство Украина,
Кроме того, по состоянию на октябрь 2017 года в ЕСПЧ находилось более 3700 заявлений, связанных с событиями на оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО.
Эти иски поданы одновременно против двух государств — Украины и России.
Напомним, в октябре 2017 года Украина подала иск в ЕСПЧ против России по событиям на Донбассе.
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