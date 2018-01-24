В Японии произошло землетрясение силой 6,4 балла

В 103 километрах к северо-востоку от побережья крупнейшего японского острова Хонсю произошло мощное землетрясение силой 6,4 балла по шкале Рихтера. О возможных жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Подземный толчок был зарегистрирован спустя сутки после одного из самых сильных землетрясений в истории США. Его магнитуда составляла 8,2 балла. Эпицентр находился у побережья штата Аляска в 278 километрах к юго-востоку от города Кадьяк. Была объявлена угроза цунами для всего западного побережья США и Канады. Это вызвало панику среди населения и массовую эвакуацию, однако позже тревогу отменили.