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Карта Японии с обозначением эпицентра землетрясения

В Японии произошло землетрясение силой 6,4 балла

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

24.01.2018 14:04 135

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В 103 километрах к северо-востоку от побережья крупнейшего японского острова Хонсю произошло мощное землетрясение силой 6,4 балла по шкале Рихтера. О возможных жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Подземный толчок был зарегистрирован спустя сутки после одного из самых сильных землетрясений в истории США. Его магнитуда составляла 8,2 балла. Эпицентр находился у побережья штата Аляска в 278 километрах к юго-востоку от города Кадьяк. Была объявлена угроза цунами для всего западного побережья США и Канады. Это вызвало панику среди населения и массовую эвакуацию, однако позже тревогу отменили.

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