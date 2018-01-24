ПАСЕ утвердила резолюцию «Гуманитарные последствия войны в Украине»

Резолюция «Гуманитарные последствия войны в Украине» призывает все стороны конфликта на Донбассе максимально обеспечить права и интересы гражданских лиц в зоне боевых действий, а также беженцев. Особый акцент в документе делается на необходимости прекратить дискриминацию жителей Донецкой и Луганской областей со стороны власти Украины в части их социальных (выплаты пенсий и пособий) и политических прав.

Как отметил в своем выступлении на дебатах по поводу резолюции Вадим Новинский, в недавно принятом законе о деоккупации Донбасса содержатся положения, позволяющие отныне армии и спецслужбам беспрепятственно обыскивать дома и имущество жителей регионов.

«Приняв этот закон, из которого сознательного выброшены любые ссылки на утвержденные Совбезом ООН и упомянутые в четырех резолюциях ПАСЕ Минские соглашения, правящая коалиция в украинском парламенте дает всему миру понять, что не хочет дипломатического регулирования конфликта», — сказал Новинский.

Оппозиционный политик призвал ассамблею осудить попытку одностороннего отказа от выполнения Минских соглашений и поддержать поправку к резолюции, направленную на защиту прав и свобод жителей Донбасса. Речь идет о том, чтобы рекомендовать украинскому правительству, украинской власти изменить закон о так называемой деоккупации в соответствии с Минскими соглашениями. Он отметил, что инициировал поправку вместе с Юлией Левочкиной и другими делегатами Ассамблеи, подписавшими ее. И внес после того, как она была одобрена профильным комитетом ПАСЕ.

В результате с подачи Вадима Новинского в итоговый текст резолюции 42 голосами против 16 была внесена правка, рекомендующая руководству Украины пересмотреть закон о «деоккупации Донбасса» с тем, чтобы он базировался на Минских соглашениях и обеспечивал в полной мере социальную защиту и основные гуманитарные потребности гражданского населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.