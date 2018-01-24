Создание музея археологии на Почтовой площади поддержала еще одна комиссия

Земельная комиссия Киевского городского совета поддержала проект создания музея археологии и истории Киева на Почтовой площади, передав его на утверждение в Комиссию по вопросам бюджета. Об этом сообщает 44.ua.

Активисты приветствовали решение комиссии, однако выразили опасение, что вопрос может «зависнуть».

«Этот факт (передачи проекта в Комиссию. Ред.), безусловно, затягивает рассмотрение проекта на сессии. Тем временем раскопки стоят, их никто не может финансировать на законных основаниях, подвис вопрос о статусе, адекватных границах и концепции музея», — прокомментировала в Facebook руководитель общественной организации «Почайна» Аннабелла Морина.

В ноябре 2017 года комитет Рады рекомендовал приостановить строительство ТЦ на Почтовой площади, где в ходе раскопок были найдены остатки древнего Киева. В декабре решение о создании музея поддержали комиссии Киевсовета по вопросам собственности и по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

