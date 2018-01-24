В райцентре Одесской области на маршрут не вышел ни один автобус

Сегодня, 24 января, в Арцизе Одесской области на маршруты не вышли микроавтобусы (так называемые маршрутки). Так перевозчики отреагировали на решение сессии горсовета от 23 января: им было отказано в повышении тарифов на проезд.

Как сообщают горожане, на всех остановках много людей, большинство добирается на работу и в другие места пешком.

Накануне городской голова Владимир Михов предупредил перевозчиков о последствиях срыва пассажирских перевозок 24 января.

По его словам, перевозчики настаивали на том, что стоимость проезда необходимо повысить на 1 гривну (сейчас 4 гривни), а пенсионеры, инвалиды 2-й и 3-й групп, а также школьники（кроме детей из многодетных семей）должны оплачивать полную стоимость проезда.

«Исполком городского совета не поддержал данное предложение, — заявил мэр Арциза Владимир Михов. - У меня сложилось мнение, что перевозчики поставили ультиматум исполкому городского совета, как заказчику. Есть информация, что перевозчики решили 24 января не выпустить автобусы на маршруты № 1, № 3 и № 5. Если это произойдет, я буду вынужден разорвать договора в судебном порядке, как это сделал мэр города Конотоп. На данный момент проезд в городе Конотоп стоит 2,5 гривни, и все счастливы и довольны».

Как ранее сообщали fakty.ua, в Одессе были повышены тарифы на проезд в маршрутках (7 гривен за одну поездку, независимо от расстояния). По словам экспертов, это самая высокая стоимость проезда в стране.