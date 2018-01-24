На оккупированном Донбассе активизировались «казачки», — разведка



На оккупированном Донбассе под руководством ФСБ России создаются неподконтрольные местной «власти» вооруженные формирования, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдается дальнейшая активизация деятельности так называемых „войсковых и казачьих обществ“ под руководством сотрудников российской ФСБ. В частности, вербовщики упомянутых организаций проводят интенсивную агитацию среди местного населения призывного возраста и наемников-коллаборантов. Таким образом создаются неподконтрольные российскому оккупационному командованию вооруженные формирования», — цитирует Дмитрия Гуцуляка «Укринформ».

Спикер также отметил, что один из главарей фейковых «республик» пытается использовать ситуацию для укрепления власти, способствуя расширению деятельности «казачьего» движения, чтобы обеспечить себе дополнительную поддержку, в частности силовую.

«Активизация этих „казачьих“ организаций приводит к оттоку боевиков из так называемых „армейских корпусов“. Это вызывает резкое недовольство российского оккупационного командования», — подчеркнул Гуцуляк.

Как сообщали fakty.ua, Дмитрий Гуцуляк заявлял о том, что Россия радикально урезала финансирование «Л/ДНР»