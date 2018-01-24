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Элтон Джон

Элтон Джон завершает свою карьеру (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

24.01.2018 14:43 180

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Знаменитый британский музыкант Элтон Джон завершает свою музыкальную карьеру, продлившуюся 50 лет.

Как сообщает английская газета The Mirror, 70-летний певец принял такое решение из-за проблем со здоровьем. Так, в прошлом году он был госпитализирован с редкой бактериальной инфекцией, которой заразился во время тура по Южной Америке.

Еще в 2012 году певец говорил о том, что, когда его дети пойдут в школу, он собирается покинуть сцену и посвятить себя семье.

Элтон Джон и его супруг Дэвид Ферниш воспитывают двоих сыновей — семилетнего Захария и пятилетнего Элайджу. Обоих мальчиков родила суррогатная мать.

На протяжении своей карьеры, начавшейся в 1967 году, Элтон Джон продал около 300 миллионов дисков. Он занимает 49-е место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.

О своей отставке певец собирается официально объявить сегодня вечером, 24 января.

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