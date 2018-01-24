За год на железных дорогах Украины выявлено более десятка взрывных устройств

За прошедший год на объектах украинской железной дороги — в подвижном составе и на объектах инфраструктуры — было выявлено 11 взрывных устройств. Об этом сообщает 112.ua.

За год было зафиксировано 49 случаев несанкционированного вмешательства в деятельность «Укрзалізниці», 16 случаев хищения и повреждения элементов инфраструктуры, восемь случаев помещения на рельсы посторонних предметов с наездом на них, 10 случаев перекрытия движения поездов посторонними лицами, два случая сообщения об установлении взрывных устройств на вокзалах.

Также «Укрзалізниця» уточнила, что в 2017 году за нарушение правил поведения на железнодорожных путях были задержаны более 5686 человек, это на полтысячи больше, чем в 2016 году. К административной ответственности привлечены 5059 человек, общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила 173,6 тыс. грн.

В течение двух лет подряд больше всего правонарушителей задерживают работники военизированной охраны регионального филиала «Львовская железная дорога». Второй показатель у работников службы охраны регионального филиала «Приднепровская железная дорога».

Напомним, в октябре 2017 года в Киеве экстренно эвакуировали пассажиров центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о якобы заложенном там взрывном устройстве.