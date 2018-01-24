Активисты нашли горожанина, вывезшего машину мусора в лес, и вернули все ему во двор

Волонтеры группы «Матвеевский лес» нестандартными методами прививают местному населению культуру поведения

Новый год по старому стилю семьи волонтеров решили встретить в лесу, который взяли под защиту. Гирляндами и игрушками украсили сосны, которые когда-то сами высаживали. Над балкой натянули пешеходный мост, который был также освещен. С мостика открывался сказочный вид на участок украшенного леса. Ранее с этого места волонтеры вывезли горы мусора. Деревья высаживали там, где лес выгорел.



* Волонтеры украсили гирляндами и игрушками сосны, которые когда-то сами высаживали

— Растить хвойные деревья — дело очень хлопотное, — говорит Сергей Савченко, лидер группы. — С 2003 года мы высадили около шести тысяч саженцев, которые нам предоставил лесхоз. Последние три года сажаем сосну. Ее приживаемость, к сожалению, в нашем климате очень плохая. И растет сосна медленно. Для эксперимента я у себя возле дома также посадил два саженца, из которых принялся один. За 16 лет деревце выросло всего на 2,8 метра. Так долго сосны и в лесу растут. И вот представьте, что перед каждыми новогодними праздниками народ идет в лес «за елочкой»… Если этому не препятствовать, то лес может скоро вообще исчезнуть.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в декабре волонтеры провели акцию по опрыскиванию деревьев специальным, ими самими приготовленным раствором. Если после этого дерево занести в теплое помещение, оно будет издавать невыносимый специфический запах.

Матвеевский лес — уникальное место под Николаевом, традиционное для отдыха горожан. Беда лишь в том, что убирать за собой привыкли не все. И после любителей пикников остаются горы мусора. А еще лес долгое время был объектом незаконной добычи песка и местом несанкционированных свалок.

* «Мы хотим сохранить Матвеевский лес, сделать его чище», — говорит Сергей Савченко

Сергей Савченко создал команду неравнодушных людей. Сам он родом из Крыма. В Николаев переехал 17 лет назад. По образованию преподаватель физкультуры. Занимается предпринимательством в сфере спортивного инвентаря. А охрана леса — проявление его активной жизненной позиции.

— Выгнать из лесу песочников было тяжело, но мы это сделали, — рассказывает Сергей. — Возле леса есть официально действующий карьер, где песок добывают на законных основаниях. Его здесь можно купить. Но некоторые особо предприимчивые люди решили: зачем покупать песок в карьере, если можно набрать его и так? Да еще бизнес на этом сделать. Со временем образовалось около пятидесяти небольших браконьерских карьерчиков. Основа таких бизнес-проектов — частные грузовики. Схема проста. Вначале человек работал сам водителем на грузовике с парой грузчиков. В дальнейшем, получив прибыль, такой «предприниматель» покупал еще пару ЗИЛов, нанимал на работу копателей. А потом на браконьерские деньги приобретал джип, на котором приезжал руководить работой подчиненных. У таких бизнесменов появились целые династии. В одной были отец и три сына…

— И как же удалось от них избавиться?

— Мы с единомышленниками стали дежурить в лесу. Когда обнаруживали копателей, вызывали полицию. Но намного действеннее оказались наши собственные усилия и привлечение других общественников.

— Почему так?

— Браконьеры понимают: из райцентра Новая Одесса, находящегося в нескольких десятках километров, полиция приедет не сразу. Большая часть леса относится к Новоодесскому району. А браконьеры копают на «спорной» территории. Были случаи крышевания со стороны полиции, и об этом тоже знаем. Сначала один «правоохранитель» начал «грузить» копателей, наводя на «нужные» мысли. Предположительно каждый из них потом платил по 2 тысячи гривен в месяц за «лицензию».

С месяц я с ними пытался разговаривать. Ребята, мол, так и так, нехорошо это вы делаете. Срабатывало, но редко. Вызывал полицию. Копателей отвозили якобы в райотдел. А спустя два часа эти парни уже были дома. А мне в полиции отвечали, что признаков уголовного преступления с их стороны нет. Мы писали экологам. И там тоже было глухо. Я понимал, что если сдамся, то они и дальше будут приезжать и уже у меня на глазах нагло копать. И мне придется отводить глаза в сторону. Я бы этого не пережил. Поэтому говорил: либо вы копаете, и я тут лягу, либо вы отсюда уйдете с моей помощью. С такими людьми надо говорить на их языке. Иначе не понимают.

Мы не спали полгода, дежурили в лесу, появляясь в самый неожиданный для браконьеров момент. В соцсетях распространяли сообщения, что за информацию о копателях выдадим 200 гривен. Информационная война многое значит. Слух о нашей работе разошелся быстро.

— Было даже такое что браконьеры стреляли.

— Да, это был, пожалуй, самый резонансный случай. В 2014 году во время утренней пробежки я обнаружил в лесу свежевырытую траншею. А спустя несколько дней местные жители сообщили о грузовиках, которые сюда приехали. Мы с товарищами отправились на это место и застали копателей за работой. Скрутили их, и тут приехал, хозяин и выстрелил мне под ноги из охотничьего ружья. Мы вызвали полицию. Приехали несколько нарядов. Подтянулись другие общественники, наши друзья-мотоциклисты из Баловного. Всего более ста человек. Шум поднялся сильный. Интересно, что появившийся лесник начал предъявлять мне претензии, мол, какие у нас полномочия порядок здесь наводить. Я сказал, что мы делаем за него его работу. А он начал оправдываться, что у него зарплата всего 1500 гривен, да и ту не платят, а жить на что-то надо… Скорее всего, он с браконьерами в сговоре был. В результате копатели ушли на соседние территории. Но там уже пусть ими занимаются другие команды.



* Над балкой волонтеры натянули пешеходный мост

Большой резонанс приобрели акции «Матвеевского леса» по возврату мусора его законным владельцам. Речь идет о тех, кто не просто оставляет после себя мусор, а вывозит его в лес, надеясь на безнаказанность.

Из сообщений активистов группы «Матвеевский лес» в «Фейсбуке»: «На остановке „Ясная поляна“ ожидал автобус в город и наблюдал, как дядя на автомобиле Ford Sierra бордового цвета остановился у обочины, где образовалась свалка, и высыпал из ведра мусор, тем самым дав старт новому мусорному сезону. Дядя думал, прокатит, всем пофиг. Дядя любит свой дачный участок и поэтому гадит на природе. Не будь как дядя».

В дальнейшем активисты объявили новый сезон борьбы со свалкой на природе и решили вернуть отходы их владельцу. Горожане выяснили, где находится дача хозяина Ford и перекинули ему через забор кучу мусора. Кроме того, они оставили ему напоминание на воротах, что больше не стоит выбрасывать мусор в неположенных для этого местах.

Еще один непонятливый горожанин вывез машину мусора в лес. Активисты по выброшенным фотографиям и личным вещам вычислили хозяина и вернули мусор ему во двор. Кстати, этот житель микрорайона Матвеевка ранее заключил договор на вывоз мусора, но продолжал самостоятельно выбрасывать его в лесу.

«Теперь мы спокойны, вернули все в сохранности. Соседи хозяев этого дома говорят, что те часто теряют свои вещи. Ну теперь, надеемся, будут внимательнее, а то время сейчас трудное, того и гляди народ что-то прикарманит», — с иронией написали активисты в соцсети по поводу своей акции.



* Пешеходный мостик, которым теперь пользуются отдыхающие, активисты сделали собственноручно

— Сергей, от таких неординарных акций, как возврат мусора, эффект есть?

— Есть. Хотя мы прекрасно понимаем, что всем нехорошим людям мусор вернуть не сможем. Ну, а с теми, кто попался, и дальше будем поступать таким образом. Зачем же гадить на природе? Тем более, что мы с единомышленниками регулярно устраиваем уборку леса.

— Кто входит в вашу команду?

— Это самые разные люди, которых объединяет желание сохранить Матвеевский лес, сделать его чище. Не только жители микрорайона Матвеевка. Могу сказать, что без них я бы давно уже сдулся, но есть мощная поддержка, и это вдохновляет.