﻿

USD 28.86
RSS
аэропорт киев

Аэропорт "Киев" согласились переименовать

Инф. «ФАКТОВ»

24.01.2018 15:00 311

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Комиссия Киевсовета согласовала проект решения, предусматривающего переименование Международного аэропорта «Киев». Объекту могут присвоить имя Игоря Сикорского и тем самым почтить заслуги известного авиаконструктора украинского происхождения.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, решение приняли члены комиссии по вопросам культуры, туризма и информполитики. Как объяснила председатель комиссии Виктория Муха, коллектив аэропорта «Киев» поддержал инициативу о переименовании. В течение двух месяцев, пока шло общественное обсуждение на сайте Киевсовета, альтернативных наименований не было предложено.

Следующий этап процедуры — проект решения о переименовании должна рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам самоуправления, региональных и международных связей.

Напомним, в 2016 году Национальному техническому университету Украины «Киевский политехнический институт» присвоено имя авиаконструктора Игоря Сикорского.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии