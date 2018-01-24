Аэропорт "Киев" согласились переименовать

Комиссия Киевсовета согласовала проект решения, предусматривающего переименование Международного аэропорта «Киев». Объекту могут присвоить имя Игоря Сикорского и тем самым почтить заслуги известного авиаконструктора украинского происхождения.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, решение приняли члены комиссии по вопросам культуры, туризма и информполитики. Как объяснила председатель комиссии Виктория Муха, коллектив аэропорта «Киев» поддержал инициативу о переименовании. В течение двух месяцев, пока шло общественное обсуждение на сайте Киевсовета, альтернативных наименований не было предложено.

Следующий этап процедуры — проект решения о переименовании должна рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам самоуправления, региональных и международных связей.

Напомним, в 2016 году Национальному техническому университету Украины «Киевский политехнический институт» присвоено имя авиаконструктора Игоря Сикорского.