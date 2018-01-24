Гипнотизерши обворовывали киевлян средь бела дня (видео)

В столице задержали злоумышленниц, которые с помощью гипноза прямо на улице среди бела дня обворовывали киевлян. Об этом «ФАКТАМ» сообщила пресс-офицер Шевченковского управления нацполиции в Киеве Анна Зубрева:

— Сегодня, 24 января, патрульный полицейский обратил внимание на мужчину, который выглядел растерянным и, казалось, не понимал, где находится. Оперативник решил выяснить, что происходит. Начал расспрашивать мужчину и тот рассказал, что с ним на улице заговорили две женщины. А что было с ним дальше — он не помнит. Когда стали выяснять, что у него пропало, оказалось, что деньги на месте, но вот с пальца кто-то снял золотое кольцо.

Мужчина запомнил внешность женщин, и их удалось задержать по горячим следам, в двух кварталах от места происшествия. Потерпевший утверждает, что злоумышленницы применили к нему гипноз, после которого он долго не мог прийти в себя. Женщины подошли, попросили деньги, а услышав отказ, начали говорить с мужчиной на отвлеченные темы. После этого потерпевший словно отключился. Помнил только, как женщины отвели его в сторону, в безлюдное место, а он не сопротивлялся.

В настоящее время следствие выясняет, были ли в столице похожие случаи. В отношении одной из злоумышленниц решается вопрос об избрании меры пресечения. Открыто уголовное производство по статье «Мошенничество».

Ранее fakty.ua сообщали о том, что правоохранителям удалось оперативно задержать мошенника, который обманом отобрал все деньги и ценности у 82-летнего жителя села Шкаровка Белоцерковского района. Злоумышленник представился работником полиции и сообщил, что сын пожилого мужчины попал в ДТП.