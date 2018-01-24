Объявлены составы сборных Украины на матчи Кубка Дэвиса и Кубка федерации

Капитаны мужской и женской сборных Украины Андрей Медведев и Михаил Филима определились с составами коллективов на первые в нынешнем году командные соревнования — Кубок Дэвиса и Кубок федерации.

Так, цвета нашей мужской команды, которой в матче стартового раунда первой Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса предстоит встретиться с теннисистами из Швеции, будут защищать Сергей Стaховский, Илья Мaрченко, Артем Смирнов, Денис Молчанов и Алексей Крутых. К сожалению, предстоящий поединок пропустит сильнейший теннисист страны — Александр Долгополов.

Встреча со шведами пройдет 2 и 3 февраля 2018 года в Днепре, на кортах ВТК «Мегарон». К слову, для зрителей вход на трибуны будет бесплатным.

Украина и Швеция провели между собой в рамках Кубка Дэвиса два матча, оба из которых завершились в пользу нашей команды (вторая победа — 4:1 — была добыта «желто-синими» в 2014 году).

Что касается женской сборной, то ее цвета в матче с командой Австралии в Кубке федерации будут защищать восходящая звезда нашего тенниса Марта Костюк, сестры Людмила и Надежда Киченок, а также Дарья Лопатецкая. При этом, как ранее сообщали fakty.ua, предстоящую встречу с австралийками. которая пройдет 10—11 февраля в Канберре, пропустят Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Напомню, что поединок с представительницами Зеленого континента, который пройдет в рамках второй Мировой группы, станет для сборной Украины первым в Кубке федерации — 2018. К слову, с австралийками наши девушки встречались на этой же стадии соревнований в феврале нынешнего года, и тот матч, прошедший в Харькове, завершился в пользу «желто-синих» — 3:1.