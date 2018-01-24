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Больной вопрос

Для большинства владельцев нерастаможенных машин льготная растаможка окажется недоступной

Максим ЗАДОРОЖНЫЙ, специально для «ФАКТОВ»

24.01.2018 15:28 193

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Такая растаможка составит от 50 до 100 процентов стоимости авто

На днях в Кабинете министров Украины высказали очередное предложение по решению проблемы незаконного использования в стране нерастаможенных авто с иностранной регистрацией, согласно которому все без исключения отечественные автовладельцы должны платить растаможку. Каких-либо исключений быть не должно! В профильном комитете Верховной Рады тоже заявили, что амнистии для уже ввезенных в Украину нерастаможенных автомобилей не будет. Эту проблему планируют решить в ближайшее время.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, все отечественные автовладельцы должны находиться в равных условиях и играть по установленным для всех одинаковым правилам. При этом он признал, что действующие ставки таможенных платежей завышены, и выразил готовность пересмотреть их в сторону уменьшения: «Я считаю, что все должны быть в равных условиях. И все должны растаможивать автомобили по правилам, которые являются для всех одинаковыми. Вместе с тем не нужно замалчивать факт высокого уровня ставок при растаможивании ввозимых автомобилей, если он таки имеет место быть. Возможно, нужно просмотреть эти ставки и, может, что-то оптимизировать».

Как заявил премьер-министр, он понимает, что в Украине на автомобилях с еврономерами ездит много добропорядочных граждан, но при этом нельзя закрывать глаза на то, что на таких машинах совершается большое количество преступлений, нарушений правил движения, а также наездов и убийств. И довольно часто правоохранительным органам найти виновников не удается, так как подобный транспорт зарегистрирован за рубежом. Поэтому все автомобили с еврономерами, ввозимые на территорию Украины, подлежат обязательной регистрации — чтобы можно было легко установить, кто на них ездит.

В этом направлении правительство уже сделало очередной шаг. Как сообщил Владимир Гройсман, в Верховной Раде сейчас находится законопроект, предусматривающий администрирование транспортных средств с иностранной регистрацией в Украине. «Я уверен, что это будет хороший шаг для легализации тех, кто управляет этим транспортом», — добавил премьер-министр.

Глава правительства имел в виду законопроект № 7286, касающийся существенного повышения ответственности за нарушение Правил дорожного движения. В частности, согласно этому документу предлагается в 20 раз увеличить штраф за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, в семь раз — за превышение скорости более чем на 50 километров в час и в три с половиной раза — за оставление места ДТП. Помимо этого, авторы законопроекта хотят ввести уголовную ответственность за езду в пьяном состоянии, а также заметно урезать права водителей и пассажиров, ощутимо расширив при этом полномочия полицейских («ФАКТЫ» за 7 и 21 января 2017 года).

Довольно странной выглядит идея внести в этот же законопроект требование по администрированию ввозимых в страну нерастаможенных автомобилей. Хотя не исключено, что это сделано намеренно, с целью более легкого прохождения в парламенте этой спорной нормы, прописанной, кстати, в заключительных положениях документа всего одним предложением: «Установить, что транспортные средства личного пользования, временно ввозимые на таможенную территорию Украины более чем на 90 дней, в течение десяти рабочих дней с момента такого ввоза подлежат государственной регистрации без изменения регистрационных документов и номерных знаков страны их регистрации в порядке, установленном Кабинетом министров Украины».

Таким образом, если автомобиль с иностранной регистрацией будет завозиться в Украину в режиме временного ввоза, который разрешен нерезидентам без уплаты таможенных платежей сроком на один год, то они обязаны будут в течение 10 дней обратиться в ближайший сервисный центр МВД и поставить его на временный учет. Им придется так сделать, если машина «на бляхах» будет находиться в стране более трех месяцев. Порядок прохождения такой регистрации должен утвердить Кабмин.

Схожую позицию в отношении проблемы автомобилей с еврономерами занимает и глава парламентского комитета по вопросам таможенной и налоговой политики Нина Южанина, заявившая, что нерастаможенные автомобили в Украине амнистировать не будут. Для законной эксплуатации все они должны быть легализованы с уплатой таможенных сборов, правда, по сниженной ставке, но ни в коем случае не за бесценок. По ее словам, на данный момент ищется компромиссное решение.

«Справедливым будет ввести определенный коэффициент для автомобилей с иностранной регистрацией при уплате акциза. Например, владельцам предложат заплатить 25—30 процентов от действующей ставки акцизного налога. Но с учетом той шкалы, которая у нас сейчас действует, в зависимости от возраста автомобиля», — подчеркнула Нина Южанина.


* Владельцам авто с иностранной регистрацией предложат заплатить 25—30 процентов
от действующей ставки акциза

От себя поясним, что глава комитета имеет в виду не так называемые льготные ставки акциза, ныне распространяющиеся на ввозимые из-за рубежа автомобили не старше 2010 года выпуска, двигатели которых соответствуют экологическим нормам Евро-5, а ставки акциза, установленные основными статьями Налогового кодекса. Для сравнения отметим, что льготная ставка акциза на достаточно популярные в Украине подержанные иномарки с объемом бензинового двигателя два литра составляет 654 доллара. Если же это будет иномарка старше пяти лет, то полная ставка акцизного налога на нее потянет на 5 982 доллара! И даже если с этой суммы уплатить всего 25 процентов, как предлагает глава комитета по вопросам таможенной и налоговой политики, то акцизная ставка выльется в немалую сумму — в 1 495 долларов.

Помимо этого, обязательные таможенные платежи при ввозе автомобилей предусматривают еще и уплату пошлины (10 процентов от стоимости авто), а также НДС (20 процентов от суммы стоимости авто, акциза и пошлины). Для большинства владельцев нерастаможенных автомобилей это неподъемные суммы, так как составляют от 50 до 100 процентов стоимости их транспортных средств.

Нина Южанина также считает, что для решения проблемы автомобилей с еврономерами можно воспользоваться опытом Беларуси и Молдовы: «Я хотела бы, чтобы мы пошли путем, который прошли наши соседи. Та же Республика Беларусь имела большое количество автомобилей с литовской регистрацией и смогла решить проблему несколько лет назад. Республика Молдова тоже решает эту проблему».

По словам Нины Южаниной, она передала активистам все наработанные комитетом материалы, чтобы они смогли ознакомиться с ними и во всем разобраться. Но, если взять опыт Беларуси или Молдовы и переписать все под копирку, устроит ли отечественных пользователей нерастаможенных автомобилей такой вариант? Не факт.

Мы разузнали, как, в частности, решили проблему езды на нерастаможенных автомобилях в Молдове. Согласно действующему там законодательству, такому транспорту разрешено находиться на территории страны не более чем полгода. Так вот, сначала местным автомобилистам разрешили растаможить машины с иностранной регистрацией со скидкой на акциз в 70 процентов. Правда, скидка действовала только для транспортных средств, ввезенных до 1 ноября 2016 года. Чтобы растаможить автомобиль с иностранными номерами, нужно было снять его с учета в той стране, откуда ее ввезли. Поскольку не все водители местных автомобилей «на бляхах» воспользовались этим заманчивым предложением, «скидку» продлили.

На сегодняшний день право временного ввоза автомобиля в Молдову на 180 дней сохранилось, но для этого теперь нужно заплатить так называемую виньетку — своего рода дорожный сбор, который взимается с незарегистрированных в стране транспортных средств. Такой сбор составляет 180 евро на полгода. При выявлении автомобиля без виньетки водителю грозит штраф на сумму от 2 272 до 9 090 леев (от 3 822 до 15 289 гривен), а само транспортное средство сначала доставляют на штрафплощадку, а затем депортируют в страну регистрации. Расходы на перевозку машины также ложатся на незадачливого водителя — 15 евроцентов за каждый километр.

По словам Нины Южаниной, правительство уже в ближайшее время вплотную подойдет к разрешению проблемы использования в Украине нерастаможенных автомобилей: «Очень скоро мы вернемся к теме урегулирования ситуации с автомобилями с еврономерами. На самом деле эта проблема перезрела. Я считаю, что у нас будет время собраться всем ветвям власти для того, чтобы принять окончательное решение. Это скорее планово-экономическое и политико-евроинтеграционное решение, а не банальное решение о ставках, действующих в Украине налогов на автомобили».

Стоит отметить, что, по данным Государственной фискальной службы, на конец 2017 года на территории Украины находилось более 380 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией, из которых почти 240 тысяч — с нарушением срока временного ввоза и режима транзита. Наряду с этим, Государственная фиксальная служба сообщила, что с подобных нарушителей таможенных правил уже взыскали штрафов на сумму около 38 миллионов гривен. Напомним, самыми крупными из них стали единоразовые взыскания с одесситки владелицы Cadillac Escalade — 3,6 миллиона гривен, жителя Черниговской области владельца Mercedes-Benz — 3,3 миллиона гривен, а также с жителей Киева и Бердянска, каждый из которых был оштрафован на 1,6 миллиона гривен.

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