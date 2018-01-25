«После того как мне заменили хрусталик, зрение вернулось — я смог читать без очков»

За прошлый год в столичном Центре микрохирургии глаза выполнено более 17 тысяч сложнейших операций по поводу катаракты, глаукомы, болезней сетчатки и роговицы, тяжелых травм. Но врачей тревожит то, что многие пациенты обращаются за помощью слишком поздно

Свой номер телефона Эдуард Петрович диктовал мне, всматриваясь в экран мобильного. Для того чтобы увидеть цифры, мужчине даже очки не понадобились. А ведь после операции по поводу катаракты прошло не больше суток!

— Я знал, что так и будет, ведь для нашей семьи это уже четвертая операция по замене хрусталика, и все вмешательства прошли отлично, — говорит Эдуард Гагарин. — Жене удалили катаракту на одном глазу в 2007 году, на втором — в 2013. А мне первую операцию выполнили два года назад, теперь — вторую. Ощущение фантастическое!

— Именно так, — подтверждает Нелля Аркадьевна, которая вместе с мужем находилась в столичном Центре микрохирургии глаза. — После того как мне заменили хрусталики, зрение стало, как у тридцатилетней. Смогла читать без очков, и этот результат держится уже десять лет. Первые очки я надела в 50 лет. Затем лишь меняла стекла на более сильные. Особой тревоги это у меня не вызывало. Думала, что сказываются возраст, перенапряжение — приходилось постоянно работать с документами. Когда очки перестали помогать, я забеспокоилась. После обследования выяснилось, что зреет катаракта: хрусталик помутнел. Единственный выход — заменить его. И первую, и вторую операции мне выполнила замечательный врач, один из лучших украинских офтальмологов Наталия Борисовна Денисюк. К сожалению, ее уже нет с нами. И когда муж стал терять зрение, я обратилась к дочери моего любимого врача — Любови Игоревне Денисюк. Сейчас она возглавляет Центр микрохирургии глаза, но вместе с тем много оперирует. Мужу обе операции Любовь Игоревна выполнила блестяще.

— Я, как и многие, очень боялся операции на глазах, все откладывал ее, — продолжает Эдуард Петрович. — Дело дошло до того, что уже не мог сосчитать, сколько воробьев сидит на ветке, не различал лица. А когда после установки нового хрусталика открыл глаза, сразу четко увидел все вокруг. И подумал: разве стоило так долго тянуть, жить в каком-то туманном мире? Медицина, как и вычислительная техника (я работал в этой области), стремительно идет вперед. Плодами этого прогресса надо пользоваться.



* «Теперь, благодаря четырем искусственным хрусталикам на двоих, у нас с мужем зрение, как у тридцатилетних! Даже очки не нужны», — говорит Нелля Гагарина. Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— До операции по замене хрусталика мое зрение составляло 30 процентов, а сейчас — 90, — говорит Эдуард Гагарин. — Летом я люблю рыбачить в родных местах, на Южном Буге. Так вот, даже после первой операции я стал отчетливо видеть поплавок. Поэтому если рыба клюет, то непременно будет у меня на крючке.

— А главное, что хочется сказать уже не в шутку, а всерьез: жить в темноте, быть обузой для родных — страшное горе, — поддерживает наш разговор Нелля Аркадьевна. — Не один день думала об этом. Но после операции, длившейся минут десять или даже меньше, к тебе возвращается нормальное качество жизни. И это благодаря профессионализму наших врачей. Разве не чудо? Поражает и психологическая обстановка в Центре микрохирургии глаза. Здесь лечится много пожилых пациентов. К этой группе я отношу и нас: мне 76, мужу — 77 лет. Но если тебя окружают улыбчивые, доброжелательные, невероятно терпеливые врачи, медсестры, нянечки, ты чувствуешь себя гораздо здоровее и моложе.



* После операции 77-летний Эдуард Гагарин отлично видит цифры в мобильном телефоне и обходится без очков. Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Главный врач Киевской городской клинической офтальмологической больницы «Центр микрохирургии глаза» Любовь Денисюк считает, что операция у Эдуарда Гагарина прошла успешно, но мужчина все же должен был обратиться за помощью гораздо раньше.

— Катаракта у Эдуарда Петровича осложнилась глаукомой, потому что хрусталик увеличился, уплотнился и перекрыл отток жидкости из глаза, — говорит Любовь Игоревна. — Если такая ситуация длится долго, то внутриглазное давление повышается и страдает глазной нерв. При этом боли человек не чувствует, а зрение может потерять безвозвратно. Перед операцией мы назначили пациенту курс лечения препаратами, которые снизили внутриглазное давление. Надеемся, что благодаря замене хрусталика оно теперь повышаться не будет, хотя лечение каплями придется некоторое время продолжать. Но часто нам приходится выполнять две операции одновременно: менять хрусталик и восстанавливать пути оттока жидкости, чтобы остановить гибель глазного нерва. Ведь глаукома может грозить полной слепотой.



* Любовь Денисюк (на фото слева) выполняет офтальмологические операции по самым современным технологиям, а Дарья Гурская многих прооперированных пациентов наблюдает как лечащий врач. Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Почему пациенты боятся операции по поводу катаракты?

— Страх перед операцией, естественно, возникает у всех. Вот люди и затягивают с обращением к врачу. Есть, конечно, и экономические причины: не все могут оплатить стоимость искусственного хрусталика. Но у нас в столичном Центре микрохирургии глаза (проспект Комарова, 3) сейчас есть возможность некоторым категориям пациентов ставить их бесплатно. Это касается малообеспеченных киевлян. Для них по специальной программе закуплены хрусталики.

— Бывает, хрусталики надо менять на обоих глазах. Вы делаете это одновременно?

— Нет. Даже самые качественные хрусталики являются для организма инородным телом. Мы должны убедиться, что хрусталик нормально прижился на одном глазу, что нет воспаления. Второй глаз оперируем не раньше, чем через месяц.

История семьи Гагариных очень поучительна: и у жены, и у мужа были симптомы катаракты, но они не акцентировали на них внимания, хотя обратиться за помощью к офтальмологам могли гораздо раньше.

— Ежегодно в Украине выполняется около 80 тысяч операций по поводу катаракты, но потребность в них гораздо выше — почти 220 тысяч, — говорит заведующий кафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика профессор Сергей Рыков. — Важно, чтобы люди знали о первых проявлениях заболевания: есть пелена перед глазами, человек начинает жаловаться, что в квартире неяркое освещение, включает дополнительный свет, плохо видит в сумерках, часто прищуривается, «наводит резкость», чтобы рассмотреть предмет — сворачивает бумагу в трубочку или приставляет ладонь в виде подзорной трубы. Нельзя оставлять без внимания такие привычки, откладывать визит к врачу. А вообще, надо взять за правило: даже если ничего не тревожит, ежегодно бывать у офтальмолога, чтобы определить остроту и поле зрения, измерить внутриглазное давление.



* Сергей Рыков: «В Украине ежегодно проводится около 80 тысяч операций по поводу катаракты, но реально в этом нуждается свыше 220 тысяч человек»

…Многие пациенты и сейчас уверены, что катаракта должна «созреть», и даже зная о своем диагнозе, на операцию не идут.

— Это устаревший подход, — говорит Любовь Денисюк. — Современная технология такова: делается минимальный разрез — чуть больше одного миллиметра, ультразвуком дробится «родной» хрусталик и фрагменты убираются с помощью ваку­ума. Затем инжектором вводится свернутая в трубочку искусственная мягкая линза и расправляется внутри глаза. Все манипуляции занимают несколько минут. Но только в том случае, если операция сделана вовремя и еще не развились осложнения.

— А если катаракта зрелая?

— Ее тоже можно заменить таким же способом. Однако при дроблении приходится дольше использовать ультразвук, есть и другие проблемы. Но наши специалисты выполняют операции любой сложности по поводу катаракты, глаукомы, отслойки сетчатки, повреждения роговицы, тяжелых травм. За год делается около 17 тысяч операций. Человек, которому грозит слепота, очень раним. Поэтому все наши врачи должны не только в совершенстве владеть хирургическими методиками, но и быть психологами, общаясь с пациентом, дарить ему надежду, даже если предстоит очень сложное лечение. Ведь медицина не стоит на месте, и завтра благодаря абсолютно новым технологиям неизлечимые болезни можно будет вылечить. Я в это верю, потому что даже на моей памяти произошли революционные изменения в офтальмохирургии. Этой профессии меня учила мама, Наталья Борисовна Денисюк, работавшая здесь же, в Центре микрохирургии глаза. Я ей много раз ассистировала, прежде чем была допущена к самостоятельным операциям. Важно научиться убирать эмоции и найти баланс между состраданием и хладнокровием. Иначе невозможно качественно выполнить свою работу.

Появилась новая техника, осваиваются новые методики. Неизменным остается то, что никогда не должно меняться, — отношение к пациентам. Особенно если ты растешь в семье врачей, если, как у меня, настоящими врачами были дедушка, мама, другие родственники. Пациентов надо любить, их боль надо чувствовать и дарить людям свет. Именно это подвластно офтальмологам.