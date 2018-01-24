Перемирие в зоне АТО закончилось, враг применил запрещенное вооружение

Более полутора суток держался режим прекращения огня в районе проведения АТО, но днем 24 января российско-оккупационные войска все-таки обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. Враг применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Приазовье враг применил минометы калибра 120 и 82 мм. Из временно неподконтрольной украинскому правительству Саханки противник обстреливал опорные пункты сил АТО возле Лебединского. На других участках обороны обстрелы не зафиксированы.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины связывают прекращение обстрелов на Донбассе 23 января с визитом в Украину спецпредставителя США Курта Волкера. 24 января стало известно, что Волкер не поедет на Донбасс из-за сложных погодных условий.