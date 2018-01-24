В "ПриватБанке" определились, когда банк выставят на продажу

В руководстве национализированного «ПриватБанка» озвучили сроки, когда банк может быть выставлен на продажу. Как ожидается, приватизация должна быть подготовлена до 2021 года.

«Как только рынок будет готов и на банк будет спрос. Стратегия требует, чтобы мы завершили направленные на приватизацию усилия до 2021 года», — рассказал в интервью FinClub глава наблюдательного совета «ПриватБанка» Энгин Акчакоча.

Представитель «ПриватБанка» признал, что если интересные предложения от инвесторов поступят раньше указанного срока, их обязательно рассмотрят. «Конечно, мы будем рассматривать такое предложение и проводить переговоры», — заверил он.

По словам главы набсовета, к концу имплементации стратегии развития банк существенно преобразится. «Сеть и штат будут меньше, чем сегодня. Клиентов будет больше, чем сегодня. Доходность станет намного выше», — убежден Акчакоча.

Напомним, в конце 2016 года «ПриватБанк» перешел в стопроцентную собственность государства.