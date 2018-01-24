Первым собеседником Порошенко в Давосе стал премьер-министр Израиля

Президент Украины Петр Порошено провел первую встречу в рамках Всемирного экономического форума в Давосе — с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития «традиционно дружественных отношений» между странами, выразили удовлетворение позитивной динамикой развития политического диалога и согласились с необходимостью активизации экономического сотрудничества. В связи с этим стороны подтвердили готовность завершить переговоры о заключении Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

Отмечается также, что собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и необходимость развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях.

Кроме того, в связи с приближение Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января в Украине и во всем мире, Петр Порошенко выразил солидарность с чествованием памяти жертв этой ужасной трагедии.

При этом глава Украинского государства акцентировал внимание Нетаньяху, что в 2018 году отмечается 85-я годовщина Голодомора 1932−1933 годов. Он отметил, что в Украине ожидают признания дружественным Израилем этой трагедии актом геноцида украинского народа.

Напомним, Президент Украины Петр Порошено прибыл в Давос на 48 ежегодное заседание Всемирного экономического форума 24 января. Его визит продлится два дня, и за это время запланировано множество встреч с главами государств и правительств, руководителями международных финансовых организаций, президентами ведущих иностранных компаний, крупными инвесторами.