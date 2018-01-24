США торопят Россию с выполнением Минских соглашений

Российская Федерация должна ускорить выполнения своих обязательств в рамках Минских соглашений. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон во время телефонной беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщили в пресс-службе Госдепа США, главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Сирии и Северной Корее, а также предстоящую встречу спецпредставителя США Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

«Что касается Украины, то госсекретарь напомнил о предстоящей встрече спецпредставителя США Волкера с российским представителем Сурковым и отметил необходимость ускорить выполнение Россией своих обязательств по Минским соглашениям и вернуться к деэскалации боевых действий на востоке Украины», — сказано в сообщении.

Напомним, встреча Волкера и Суркова запланирована на 26 января. Пройдет она в Объединенных Арабских Эмиратах. Перед этим американский дипломат прибыл в Украину, чтобы посетить Донбасс, а также встретиться с украинскими чиновниками.