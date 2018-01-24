﻿

USD 28.86
RSS
Тиллерсон пообщался с Лавровым

США торопят Россию с выполнением Минских соглашений

Инф. «ФАКТОВ»

24.01.2018 19:26 162

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Российская Федерация должна ускорить выполнения своих обязательств в рамках Минских соглашений. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон во время телефонной беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщили в пресс-службе Госдепа США, главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Сирии и Северной Корее, а также предстоящую встречу спецпредставителя США Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

«Что касается Украины, то госсекретарь напомнил о предстоящей встрече спецпредставителя США Волкера с российским представителем Сурковым и отметил необходимость ускорить выполнение Россией своих обязательств по Минским соглашениям и вернуться к деэскалации боевых действий на востоке Украины», — сказано в сообщении.

Напомним, встреча Волкера и Суркова запланирована на 26 января. Пройдет она в Объединенных Арабских Эмиратах. Перед этим американский дипломат прибыл в Украину, чтобы посетить Донбасс, а также встретиться с украинскими чиновниками.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии