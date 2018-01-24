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Во Львове перевернулась маршрутка, есть пострадавшие (фото)

Во Львове перевернулась маршрутка, есть пострадавшие (фото)

Александр ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ»

24.01.2018 19:35 282

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Около половины шестого вечера 24 января во Львове на улице Шевченко грузовой микроавтобус Mercedes-Benz врезался в «Газель», перевозившую пассажиров по маршруту № 131.

По предварительным данным, Mercedes, выезжая на главную дорогу, не пропустил маршрутку. В результате удара «Газель» перевернулась на левый бок.

«По имеющимся сейчас данным, пострадали несколько пассажиров маршрутки. Более детальной информации у нас пока нет, так как на месте ДТП еще работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия», — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Львовского областного главка Нацполиции Украины, добавив, что сейчас решается вопрос об открытии по факту ДПТ уголовного производства.

В то же время активист «Варта-1» Игорь Зинкевич на своей страничке в Facebook написал, что пострадавшие пассажиры маршрутки получили переломы. «По словам свидетелей, водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские проверили его, и алкотест показал 1,16 промилле (допустимая норма 0,2. — Авт.) алкоголя в крови», — написал Зинкевич.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что, что утром 24 января в Чернигове маршрутка с пассажирами врезалась в троллейбус.

Фото со странички Игоря Зинкевича в Facebook

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