Если бы не волонтеры, украинский военный Роман Савков мог не дожить до обмена (видео)

Освобожденный 23 января из плена боевиков старший солдат 92-й бригады Роман Савков мечтает скорее вернуться домой в Винницкую область и заняться восстановлением здоровья. Об этом он рассказал журналистам.

Боец попал в плен летом 2017 года под Красногоровкой Донецкой области. Тогда произошел бой, в хоте которого погибли трое наших воинов, а Савков получил ранения. Медицинскую помощь ему оказывали уже боевики. По словам военного, в плену его не пытали, но было сильное моральное давление.

«Трудно было без связи с родными. А так, как в плену, терпели, ждали обмена», — рассказал Роман.

Он отметил, что условия содержания пленных в Макеевской колонии (где его удерживали) ужасные. Нормального питания нет, гигиена отсутствует, а хуже всего — это клопы.

Из-за стресса и плохих условий содержания у Савкова развился сахарный диабет. Буквально за два месяца из-за болезни парень похудел на 30 килограммов — с 80 до 50 кг. Инсулин на оккупированную территорию передавали нелегально через волонтеров. Благодаря этому инсулину боец и выжил.

Роман говорит, что до последнего не верил в обмен, ведь его уже дважды выводили с вещами и возвращали обратно в камеру. Он также рассказал, что на оккупированной территории видел еще пятерых пленных украинских воинов. Они просили Романа передать, что надеются на скорый обмен.

Как ранее писали «ФАКТЫ», 23 января из плена боевиков был освобожден украинских военнослужащий. Его обменяли на боевика Надежду Козлову, которая была осуждена на 14 лет за убийство двух нацгвардейцев. Чтобы обмен совершился, президент Украины помиловал женщину.