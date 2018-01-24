На Донетчине будут судить диверсантов, планировавших теракт в Мариуполе

В Орджоникидзиевском районном суде Мариуполя Донецкой области 1 февраля начнут рассматривать дело троих жителей ныне оккупированного Тельмановского района Донетчины, которых задержали на месте подготовки теракта на территории Мариуполя.

«Во время обыска у соучастников преступления обнаружили и изъяли противопехотные мины российского производства, а также осколочные гранаты, гранаты дистанционного действия и запалы к ним. Как удалось установить, злоумышленники планировали взорвать противопехотные мины ПОМ-2Р1. Хочу отметить, что эти мины приняты на вооружение Вооруженными Силами России в 1997 году, и в Украине не производятся. Вербовщикам задержанных диверсантов прислали эти „подарки“ явно из российского „военторга“. Это очередное доказательство российской агрессии на территории нашего государства и подтверждение чрезвычайной важности Закона „Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях“, принятого Верховной Радой. По совокупности статей всем троим грозит до 12 лет лишения свободы», — рассказал «ФАКТАМ» прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.

На данный момент досудебное расследование этого уголовного производства завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

«Перед судом предстанут двое безработных жителей Тельмановского района и их же земляк, который занимался частными перевозками, курсируя между оккупированным Тельманово и Мариуполем», — рассказала пресс-секретарь прокурор региона Татьяна Павленко.

По ее словам, двоих злоумышленников задержали 13 июля прошлого года на месте преступления — на территории расположения военнослужащих отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины «Азов» — в микрорайоне Левый берег. Таксист был задержан чуть позже (его на месте закладки мин не было, но подвозил взрывчатку на место запланированного теракта именно он).

Павленко указала, что таксист хорошо знал город, так как проживал в нем последние несколько лет. А вот «минеры» прибыли в Мариуполь за неделю до попытки совершить теракт. За свою «работу» трое соучастников преступления получили от вербовщика из так называемого «Министерства государственной безопасности» террористической организации «ДНР» вознаграждение в сумме от 200 до 500 долларов. Благодаря эффективному сотрудничеству прокуратуры и СБУ указанную группу лиц задержали еще на стадии подготовки террористического акта, который был запланирован на 13 июля 2017 года.

Сегодня же, 23 января, в годовщину обстрела террористами микрорайона Восточный, в Мариуполе состоялся митинг-реквием, посвященный памяти безвинно погибших в необъявленной войне.

Обстрел произошел три года назад — 24 января 2015 года. Около 9.15 «Грады» со стороны неподконтрольной территории накрыли жилые кварталы, оборвав жизни 31 человека, в том числе двоих детей. 117 мирных жителей, в том числе и дети, получили ранения.