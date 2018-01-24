Секс-скандал в гимнастике: бывшего врача национальной сборной США приговорили к 175 годам тюрьмы

В среду, 24 января, в городе Лансинг (штат Мичиган) завершился судебный процесс над бывшим врачом национальной сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассаром. Его признали виновным в многочисленных преступлениях сексуального характера, жертвами которых стали десятки юных спортсменок, в том числе четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз.

Суд приговорил Нассара к 175 годам тюремного заключения. При этом он уже отбывает 60-летний срок в федеральной тюрьме за хранение и распространение детской порнографии. На следующей неделе бывшему врачу должны объявить еще один приговор в округе Итон (штат Мичиган). Там он признал себя виновным в нескольких преступлениях сексуального характера, жертвами которых стали также несовершеннолетние гимнастки.

На судебном процессе в Лансинге против Нассара свидетельствовали более 140 бывших и действующих гимнасток. Все они проходили сборы на тренировочной базе, оборудованной на ранчо «Кароли» в Мичигане. Именно там Ларри работал много лет врачом. Именно там он совершал свои грязные преступления.

Судья Розмари Аквилина, учитывая скандальность судебного процесса, позволила каждой спортсменке рассказать о том, что делал с нею Нассар. Свидетельства гимнасток потрясли присутствующих. Выяснилось, что врач, пользуясь тем, что девочки и их родители доверяли ему безгранично, позволял себе циничные вещи. Он мог, проводя осмотр спортсменки в присутствии ее родителей, закрыть девочку простыней или просто заслонить своим телом и трогать руками ее вагину. При этом его голос звучал спокойно, доброжелательно, дружески.

Нассар никогда не совершал с девочками половые акты, но он проникал в них своими пальцами, заставляя гимнасток испытывать унижение и отвращение. Но спортсменки долгое время молчали. Они были подавлены психологически. Тренеры каждый день твердили им, что гимнастки должны беспрекословно подчиняться всем, кто работает с ним на ранчо «Кароли». Только в этом случае девочкам гарантировали успехи…

Первые жертвы Нассара заговорили в 2016 году. Сначала врач все отрицал. Однако, затем под давлением улик признал себя виновным в нескольких случаях сексуальных домогательств. Это оказалось лишь верхушкой айсберга. Истинное число жертв похотливого врача-педофила оказалось в десять раз больше.

Произнося последнее слово, Ларри Нассар принес извинения всем, кому он причинил боль. «Ваши слова останутся со мной до конца моих детей», — сказал он.

Однако судья Аквилина назвала его раскаяние притворным. Она зачитала письмо, которое написал ей Нассар. В нем Ларри утверждал, что его оклеветали, что гимнастки, выдвинувшие против него обвинения, жаждут славы и денег, что он был и остается хорошим врачом.

С гневом судья отшвырнула письмо и сказала: «Для меня честь и величайшая привилегия вынести вам приговор. Вы не заслуживаете того, чтобы когда-нибудь выйти из тюрьмы!»

Секс-скандал с Ларри Нассаром привел к тому, что ранее в январе Федерация спортивной гимнастики США отказалась от использования ранчо «Кароли» в качестве своей главной тренировочной базы. В понедельник, 22 января, глава федерации и еще два члена правящего совета ушли в отставку. Они признали тот факт, что не смогли защитить юных гимнасток от педофила.

Напомним, ранее громкий секс-скандал потряс Голливуд.