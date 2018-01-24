Порошенко после переговоров с Лагард заявил о продолжении сотрудничества с МВФ (видео)

В Давосе в ходе Всемирного экономического форума состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард. Встреча прошла за закрытыми дверями, а об ее результатах переговорщики сообщили во время короткого подхода к прессе.

«У меня была очень приятная встреча с президентом Порошенко. Это дало нам шанс поговорить обо всех мерах, которые уже принимаются. Мы говорили о том, что у нас будет избран глава банка — Украине это очень нужно», — сказала Лагард.

В свою очередь Порошенко поблагодарил директора МВФ за очень эффективное сотрудничество на протяжении последнего года.

«Сейчас мы занимаемся реформами. У нас очень большое количество реформ в сотрудничестве с МВФ. За последние полгода мы ввели длинный лист реформ, и будем продолжать эффективное сотрудничество в различных сферах и выполнять то, о чем мы договорились сегодня и до этого. Я надеюсь на долгое и эффективное сотрудничество. Нам важно продолжать такое сотрудничество сейчас, в 2018 году», — отметил глава Украинского государства.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко прибыл в Давос на 48-е ежегодное заседание Всемирного экономического форума 24 января. Его визит продлится два дня, и на это время запланировано множество встреч с главами государств и правительств, руководителями международных финансовых организаций, президентами ведущих иностранных компаний, крупными инвесторами.

Глава Украинского государства уже провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Также состоялась встреча Петра Порошенко с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. Стороны обсудили пути дальнейшей интеграции энергетического рынка Украины в рынок ЕС, а также возможные механизмы присоединения Украины к Энергетическому союзу ЕС. Собеседники также выразили удовлетворение в связи с завершением работы, необходимой для запуска Фонда энергоэффективности Украины, в который Евросоюз намерен внести 100 млн евро.

Стоит отметить, что нынешний экономической форум в чем-то особенный — впервые за последние 18 лет Давос посетит президент Соединенных Штатов Америки.