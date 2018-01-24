Директор одесского лагеря «Виктория» останется за решеткой

Бывший директор детского лагеря «Виктория» Петрос Саркисян будет находиться за решеткой минимум до 16 марта. Такое решение 24 января принял Апелляционный суд Одесской области.

Таким образом служители Фемиды оставили в силе решение судьи первой инстанции о содержании директора лагеря под стражей и отклонили ходатайство защиты о смягчении меры пресечения до домашнего ареста.

Стоит отметить, что перед началом заседания у здания суда прошел митинг в поддержку Саркисяна. Группа людей держала плакаты с надписями «Правда на нашей стороне» и «Вместе подержим Саркисяна». Правда, повлиять на решение суда «группа поддержки» не смогла.

Напомним, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел в ночь на 16 сентября 2017 года. В результате погибли три несовершеннолетние девочки — участницы хореографического коллектива «Адель». Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура — по ст. 367 (служебная халатность) УК. Был задержан, в частности, директор комплекса Петрос Саркисян. 14 ноября Приморский райсуд Одессы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Саркисяну, но в то же время определил залог 128 тысяч гривен, которые почти сразу были внесены, а сам фигурант помещен в больницу. 28 ноября суд отстранил Саркисяна от занимаемой должности, а 30 ноября 2017 года отменил фигуранту залог и снова поместил его в СИЗО.

А 12 января этого года Приморский районный суд Одессы продлил еще на 2 месяца срок содержание Саркисяна в СИЗО.