Украина ожидает принципиальной позиции по Донбассу и Крыму от нового комиссара ЕС

Комиссаром Совета Европы по правам человека избрана боснийская правозащитница Дуня Миятович, которая ранее занимала должность спецпредставителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

В финале выборов соревновались Миятович и бывший французский депутат Пьер-Ива Ле Борня. Последний считался фаворитом, поскольку до недавнего времени был членом ПАСЕ и лично знаком со многими депутатами. В первом туре он набрал 105 голосов. Однако во втором голосовании Миятович удалось обойти минимально обойти конкурента — 107 голосов против 103.

Наиболее проукраинский претендент, словенский министр Горан Клеменчич, выпал из соревнования еще в первом туре.

Избрание нового комиссара уже прокомментировал представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Дуня Миятович — новый комиссар Совета Европы по правам человека. Желаю удачи на посту. Ожидаю от нее принципиальной и активной работы для защиты прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе, освобождения наших политзаключенных в России», — заявил он.

Напомним, 23 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «О гуманитарных последствиях войны в Украине», в которой говорится о тяжелой гуманитарной ситуации в Украине в результате войны на востоке страны и аннексии Крыма.