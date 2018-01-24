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Дуня Миятович

Украина ожидает принципиальной позиции по Донбассу и Крыму от нового комиссара ЕС

Инф. «ФАКТОВ»

24.01.2018 22:21 66

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Комиссаром Совета Европы по правам человека избрана боснийская правозащитница Дуня Миятович, которая ранее занимала должность спецпредставителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

В финале выборов соревновались Миятович и бывший французский депутат Пьер-Ива Ле Борня. Последний считался фаворитом, поскольку до недавнего времени был членом ПАСЕ и лично знаком со многими депутатами. В первом туре он набрал 105 голосов. Однако во втором голосовании Миятович удалось обойти минимально обойти конкурента — 107 голосов против 103.

Наиболее проукраинский претендент, словенский министр Горан Клеменчич, выпал из соревнования еще в первом туре.

Избрание нового комиссара уже прокомментировал представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Дуня Миятович — новый комиссар Совета Европы по правам человека. Желаю удачи на посту. Ожидаю от нее принципиальной и активной работы для защиты прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе, освобождения наших политзаключенных в России», — заявил он.

Напомним, 23 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «О гуманитарных последствиях войны в Украине», в которой говорится о тяжелой гуманитарной ситуации в Украине в результате войны на востоке страны и аннексии Крыма.

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