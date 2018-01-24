"Конфликт на Донбассе - это, безусловно, не гражданская война", - Волкер

В среду, 24 января, специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер дал эксклюзивное интервью Жанне Немцовой для «Немецкой волны» (DW). Беседа состоялась накануне очередной встречи Волкера с представителем Кремля Владиславом Сурковым. Американец был достаточно откровенен и резок в своих суждениях.

— Как бы вы определили продолжающийся вооруженный конфликт в Донбассе. Это война между Россией и Украиной, гражданская война, гибридная война или пример агрессии со стороны России?

— Безусловно, это не гражданская война. Чтобы это понять, достаточно посмотреть, сколько русскоязычных живет на всей территории Украины. В Одессе, Киеве, других регионах востока страны. Между жителями нет конфликта, там нет дискриминации. Люди в этих местах живут нормальной безопасной жизнью, они работают. Так что конфликт затронул только одну часть востока Украины. Почему? Потому что он начался с гибридной войны, со вторжения России в Украину. Там были созданы различные организации, которые были наделены полномочиями, и вооруженные отряды ополченцев, которые Россия обучает, полностью поддерживает и обеспечивает оружием. Это продолжается и по сей день.

Я думаю, при помощи этих мер Россия надеялась привести к власти более дружественных ей политиков в Киеве, чтобы удержать страну в сфере своего влияния. Но в итоге это вызвало противоположный эффект. Негодование, спровоцированное этим вторжением, сплотило Украину более, чем когда-либо, способствовало формированию национального самосознания и сделало страну более прозападной. Я считаю, что все завершилось трагедией, поскольку множество людей пострадало в результате этого конфликта. Более десяти тысяч человек погибли и более миллиона человек стали вынужденными переселенцами, однако Россия своих целей в Украине не добилась. За этим очень грустно наблюдать.