"Я не верю в то, что у России есть намерения оккупировать всю территорию Украины военным путем", - Волкер

В среду, 24 января, специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер дал эксклюзивное интервью Жанне Немцовой для «Немецкой волны» (DW). Беседа состоялась накануне очередной встречи Волкера с представителем Кремля Владиславом Сурковым. Американец был достаточно откровенен и резок в своих суждениях.

— Политики ведь понимают, что за этим конфликтом стоит Россия. Вы, например, участвуете в переговорах с Владиславом Сурковым. В то же время и украинские власти, и США, и Евросоюз не хотят признавать, что между Россией и Украиной идет война. Даже в новом законопроекте, принятом Верховной радой, никто не называет этот вооруженный конфликт войной. Почему?

— Вы знаете, все упирается в семантику, в то, как люди трактуют определенные понятия. Я не верю в то, что у России есть намерения оккупировать всю территорию Украины военным путем. Я не думаю, что ее цель состоит в этом. Тем не менее, Россия вовлечена напрямую. Сначала она оккупировала Крым и объявила об его аннексии, а затем вошла туда и ввела свои уполномоченные силы, а также оккупировала часть Восточной Украины. Вот что она на самом деле делает. Но я думаю, что она преследует, скорее, политические цели: дестабилизировать страну, влиять на политику Киева и попытаться вбить клин между Украиной и Западом. Я не думаю, что это работает, но я думаю, что причина напряженности отчасти была и в этом.