﻿

USD 28.86
RSS
Курт Волкер

"Я не верю в то, что у России есть намерения оккупировать всю территорию Украины военным путем", - Волкер

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

24.01.2018 23:11 141

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В среду, 24 января, специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер дал эксклюзивное интервью Жанне Немцовой для «Немецкой волны» (DW). Беседа состоялась накануне очередной встречи Волкера с представителем Кремля Владиславом Сурковым. Американец был достаточно откровенен и резок в своих суждениях.

— Политики ведь понимают, что за этим конфликтом стоит Россия. Вы, например, участвуете в переговорах с Владиславом Сурковым. В то же время и украинские власти, и США, и Евросоюз не хотят признавать, что между Россией и Украиной идет война. Даже в новом законопроекте, принятом Верховной радой, никто не называет этот вооруженный конфликт войной. Почему?

— Вы знаете, все упирается в семантику, в то, как люди трактуют определенные понятия. Я не верю в то, что у России есть намерения оккупировать всю территорию Украины военным путем. Я не думаю, что ее цель состоит в этом. Тем не менее, Россия вовлечена напрямую. Сначала она оккупировала Крым и объявила об его аннексии, а затем вошла туда и ввела свои уполномоченные силы, а также оккупировала часть Восточной Украины. Вот что она на самом деле делает. Но я думаю, что она преследует, скорее, политические цели: дестабилизировать страну, влиять на политику Киева и попытаться вбить клин между Украиной и Западом. Я не думаю, что это работает, но я думаю, что причина напряженности отчасти была и в этом.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии