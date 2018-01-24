"Мы должны вытащить проблему Донбасса из мусорного ведра", - Волкер

В среду, 24 января, специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер дал эксклюзивное интервью Жанне Немцовой для «Немецкой волны» (DW). Беседа состоялась накануне очередной встречи Волкера с представителем Кремля Владиславом Сурковым. Американец был достаточно откровенен и резок в своих суждениях.

— Конфликт на Донбассе часто называют забытым европейским военным кризисом. Почему о нем забыли, несмотря на тот факт, что регулярно нарушается режим прекращения огня, в регионе гибнут люди…

— Честно говоря, я думаю, что многие европейские правительства не хотят, чтобы это стало постоянным препятствием для сотрудничества с Россией. Они недовольны действиями России, недовольны вторжением, вводят санкции, но при этом не хотят, чтобы это стало чем-то постоянным. И поэтому они хотели бы, чтобы эта проблема исчезла. Но Россия упорствует и от этого никуда не деться. Вот почему я думаю, что мы должны вытащить эту проблему из мусорного ведра и вернуть на первые полосы, чтобы разрешить ее, иначе мы никогда не достигнем той ситуации, когда наши европейские союзники смогут выстроить более нормальные отношения с Россией. Мы должны решительно взяться за это, и мы должны создать ситуацию, при которой у России возникнет желание прекратить конфликт.