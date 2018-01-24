В Сирии уничтожена штаб-квартира ИГИЛ, - командование сил коалиции

Командир специальных сил Международной антитеррористической коалиции генерал-майор армии США Джеймс Джеррард заявил об уничтожении в результате бомбардировки штаб-квартиры и командного центра группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) у города Аль-Шкафах в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Его слова приводит BBC.

«Объекты уничтожены вследствие прицельных авиаударов 20 января, при этом погибли от 145 до 150 боевиков группировки», — сказал Джеррард.

Также представитель сил коалиции отметил, что мирные жители в результате удара не пострадали. Это достигнуто благодаря тому, что авиаударам предшествовала разведывательная операция, к которой были привлечены бойцы Сирийских демократических сил.

По подсчетам антитеррористической коалиции, группировка «Исламское государство» уже потеряла 98% территории, захваченной в Ираке и Сирии в 2014 году. Сейчас под контролем боевиков есть несколько пустынных районов в Сирии.

Напомним, что в 2014 году в ответ на действия группировки «Исламское государство», которые сопровождались жестокостью и нарушением прав человека, некоторые страны были вынуждены создать Международную коалицию и начать военные действия против ИГИЛ.

Ранее сообщалось, что в Ираке нашли массовое захоронение жертв исламистов.