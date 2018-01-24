"У Украины есть право защищаться" - Волкер

В среду, 24 января, специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер дал эксклюзивное интервью Жанне Немцовой для «Немецкой волны» (DW). Беседа состоялась накануне очередной встречи Волкера с представителем Кремля Владиславом Сурковым. Американец был достаточно откровенен и резок в своих суждениях.

— Вы сказали, что ваши переговоры с Владиславом Сурковым зашли в тупик. Не связываете ли вы это с последними шагами американской администрации? США одобрили поставку Украине противотанковых ракет. И самая последняя инициатива, которая напрямую не связана с Украиной. Речь идет о персональных санкциях против российских олигархов, которых сочтут агентами иностранного влияния Путина. Не эти ли решения привели к провалу переговоров?

— Но это не совпадает по времени. У нас с Сурковым были две встречи — в августе и в начале октября. Обе они были позитивными и носили установочный характер. Мы провели ряд отличных предварительных обсуждений, предварительных дискуссий о том, как должна выглядеть миротворческая миссия, как обеспечить безопасность в регионе, которая позволит реализовать положения минских соглашений.

Еще раз мы встретились в ноябре, и было очевидно, что Россия пошла на попятную, вернулась к своему первоначальному предложению сузить миротворческую миссию ООН только до обеспечения безопасности мониторинговой миссии ОБСЕ. И пока не будет установлен контроль над российско-украинской границей, она остается незащищенной — войска и техника свободно ее пересекают — пока безопасность в регионе обеспечивается только пророссийскими вооруженными формированиями и пока продолжают применять тяжелые вооружения — это не сработает. Ни одна страна не будет посылать своих военных для участия в таких миротворческих операциях. Это приведет к еще большему расколу.

В декабре США приняли решение снять ограничение на оказание военной помощи Украине. Что касается персональных санкций, мы еще даже не увидели обновленный список тех, кого они затронут. Таким образом, эти наши шаги стали следствием отказа России принять меры для прекращения военного конфликта и поддержать резолюцию об установлении мира. Если честно, это большое разочарование. Это то, чего мы старались достичь, и по-прежнему готовы выполнять нашу часть договоренностей. Но в отсутствие прогресса на переговорах крайне важно осознавать, что Украине необходимо состояться как стране. У нее есть право защищаться, она — часть международного сообщества, и мы будем это поддерживать.