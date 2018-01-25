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Особняк

"Успешный арендодатель": в Черновицкой области мужчина 24 раза сдал в аренду несуществующий коттедж

Инф. «ФАКТОВ»

25.01.2018 1:25 49

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Пресс-служба прокуратуры Черновицкой области сообщила о том, что областной суд приговорил к четырем годам и двум месяцам лишения свободы мужчину, который занимался мошенничеством при сдаче в аренду жилья. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Злоумышленник сдава в аренду якобы свой коттедж 24 разным людям. В результате он таким образом заработал свыше 50 тысяч гривен», — отмечают правоохранители.

В частности, с октября по декабрь 2016 на сайтах olx.ua и dom.ria.ua он и его сообщник разместили объявления о сдаче коттеджа, который на самом деле им не принадлежал.

Согласовывая телефону условия бронирования этого коттеджа, граждане должны были внести предоплату на банковскую карточку, сумма составила более 2 тыс. грн. Однако, после получения подтверждения об уплате денег, «арендодатели» на связь больше не выходили.

В ходе следствия было установлено, что помимо мошенничества человек занимался также и сбытом наркотических веществ.

Ранее сообщалось о том, что Памела Андерсон также стала арендодателем: переехав во Францию, она сдала свой особняк в долгосрочную аренду за 40 тысяч долларов в месяц.

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