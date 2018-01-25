Ракетный обстрел турецкой мечети с территории Сирии: 2 погибших, 12 пострадавших

В результате ракетного удара со стороны Сирии по мечети турецкого города Килис погибли двое человек, а еще 12 пострадали. Об этом сообщает издание Haber Turk.

«Два человека погибли и 12 пострадали в результате попадания ракеты в мечеть города Килис», — говорится в сообщении.

Ракеты, по информации издания, были выпущены с позиций, которые занимают члены Рабочей партии Курдистана в сирийском городе Африн.

Ранее сообщалось о том, что Турция заявила об обстреле своей провинции со стороны Сирии.

Напомним, что 20 января Турция начала операцию «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн. Боевые действия ведутся против формирований курдов — «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз». Самолеты ВВС Турции нанесли удары по более чем 170 целям в Африне. Закончить операцию президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал «за очень короткое время».