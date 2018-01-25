Украинка попала в составленный Forbes рейтинг "Самых успешных до 30 лет"

Пластунка Юлия Тычкивская попала в список журнала Forbes «Самые успешные до 30 лет» в категории «Закон и политика». Список всех участников рейтинга приведен на сайте издания.

«Открытый Юлией университет Майдана начал свою работу как цикл лекций для людей, протестовавших во время „Украинской революции достоинства“, и с тех пор стал интернет-платформой для образования гражданского общества», — поясняют в Forbes свое решение.

Также к заслугам девушки причисляют основание ею «Центра свободных рынков Бендукидзе для содействия свободе, открытым правительствам и свободным рынкам.

Упомянутый в информации Открытый Университет Майдана (ВУМ) возник во время Революции Достоинства на Майдане 2013−14 годов. Сегодня эта общественная организация с центром в Киеве насчитывает 24 региональных отделения и своей деятельностью создает и развивает неформальное образование и самообразование, доступные каждому гражданину Украины. ВУМ является платформой для обмена мнениями о будущем Украины, формирование проактивного гражданского общества и развитию гражданских компетенций.

Ранее сообщалось, что составители еще одного рейтинга — муралов — назвали три украинских мурала одними из лучших в мире.