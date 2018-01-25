Пострадали сам водитель и...
В Москве автомобиль на скорости 100 км/час влетел в автобусную остановку
В российской столице автомобиль врезался в автобусную остановку, на которой находились люди. Первоначально сообщалось, что в результате инцидента водитель погиб, а все находившиеся на остановке люди пострадали, передает «Лента».
«Инцидент произошел на проспекте Мира. Легковушка попала в аварию, и ее отбросило на остановку, на которой люди ждали автобус», — уточняют в издании.
Позже российские агентства передали, что водитель остался жив, и с ним начали работу сотрудники полиции.
Также отмечалось, что водитель ехал со скоростью не менее 100 километров в час и, по предварительным данным, не справился с управлением.
Позже пришло сообщение о том, что в багажнике автомобиля, который влетел в автобусную остановку, обнаружили труп. Человек, чье тело извлекли из багажника, скончался от кровоизлияния в мозг.
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