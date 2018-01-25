﻿

USD 28.86
RSS
ДТП в Москве

Пострадали сам водитель и...

В Москве автомобиль на скорости 100 км/час влетел в автобусную остановку

Инф. «ФАКТОВ»

25.01.2018 3:24 97

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В российской столице автомобиль врезался в автобусную остановку, на которой находились люди. Первоначально сообщалось, что в результате инцидента водитель погиб, а все находившиеся на остановке люди пострадали, передает «Лента».

«Инцидент произошел на проспекте Мира. Легковушка попала в аварию, и ее отбросило на остановку, на которой люди ждали автобус», — уточняют в издании.

Позже российские агентства передали, что водитель остался жив, и с ним начали работу сотрудники полиции.

Также отмечалось, что водитель ехал со скоростью не менее 100 километров в час и, по предварительным данным, не справился с управлением.

Позже пришло сообщение о том, что в багажнике автомобиля, который влетел в автобусную остановку, обнаружили труп. Человек, чье тело извлекли из багажника, скончался от кровоизлияния в мозг.

Ранее сообщалось, что жертвами смертельного ДТП в Харькове, которое произошло 18 октября 2017 года, стали шесть человек, еще пятеро получили тяжелые травмы.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии