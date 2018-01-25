В Москве автомобиль на скорости 100 км/час влетел в автобусную остановку

В российской столице автомобиль врезался в автобусную остановку, на которой находились люди. Первоначально сообщалось, что в результате инцидента водитель погиб, а все находившиеся на остановке люди пострадали, передает «Лента».

«Инцидент произошел на проспекте Мира. Легковушка попала в аварию, и ее отбросило на остановку, на которой люди ждали автобус», — уточняют в издании.

Позже российские агентства передали, что водитель остался жив, и с ним начали работу сотрудники полиции.

Также отмечалось, что водитель ехал со скоростью не менее 100 километров в час и, по предварительным данным, не справился с управлением.

Позже пришло сообщение о том, что в багажнике автомобиля, который влетел в автобусную остановку, обнаружили труп. Человек, чье тело извлекли из багажника, скончался от кровоизлияния в мозг.

Ранее сообщалось, что жертвами смертельного ДТП в Харькове, которое произошло 18 октября 2017 года, стали шесть человек, еще пятеро получили тяжелые травмы.