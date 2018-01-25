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На месте ДТП

ДТП в Ирпене: столкнулись "немец" и "Ланос"

Василий ТАЛЬСКИЙ, специально для «ФАКТОВ»

25.01.2018 3:45 45

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В ночь на четверг в пригородном Ирпене на перекрестке улиц Лысенка и Давыдчука произошло столкновение «Ланоса» с польской регистрацией и «Фольксвагена». Об этом сообщает корреспондент «ФАКТОВ».

«Как рассказали свидетели и один из участников происшествия, в „Ланосе“ находилось четыре пассажира. Машина двигалась по второстепенной дороге и не снижая скорости, выехала на перекресток, с ограниченной видимостью», — говорится в сообщении.

Уточняется, что удар пришелся прямо в водительскую дверцу «Фольксвагена». Его отбросило в каменный забор частного дома. Водитель «немца» отделался нервным стрессом, а вот двое пассажиров «Ланоса» оказались в реанимации. Госпитализирован также и водитель такси. Начато расследование.

Ранее сообщалось о том, что днем ранее в Киеве грузовик «атаковал» мост.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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