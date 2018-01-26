В понедельник, 29 января, с 15.00 до 16.00 на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит сосудистый хирург Александр Боркивец

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— Проблемы с венами есть у 80 процентов людей, — рассказывает сосудистый хирург высшей категории Клиники сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Украины Александр Боркивец. — Склонность к венозной недостаточности передается по наследству. Если бабушки-дедушки, родители страдали варикозной болезнью, детям и внукам нужно регулярно проверяться. Сосудистая сеточка или звездочки считаются косметическим дефектом, а вот если ноги, особенно к концу дня, начали гудеть, отекать, нужно насторожиться. Поначалу отеки появляются после того, как человек долго неподвижно стоял или сидел. Они держатся недолго и после отдыха исчезают. Со временем отечность усиливается и спадает только после ночного сна. В запущенной стадии варикозной болезни ноги отечны постоянно. Отчетливо видны расширенные выпуклые вены и узлы. Кожа голеней потемневшая, с пигментными пятнами, и ее легко повредить. Если в ранки попадут микробы, то могут появиться трофические язвы.

— Чем опасна венозная недостаточность?

— Из-за застоя венозной крови часто появляются изменения на коже: дерматит, экзема, трофические язвы. Но самое грозное осложнение — тромбофлебит. Если у человека есть другие факторы риска, например, склонность крови к сгущению (коагулопатия), то тромб может оторваться и привести к закупорке легочной артерии, а это — угроза для жизни.

— Как проверить вены?

— Достаточно сделать дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей. Оно хорошо показывает глубокие и поверхностные вены, состояние клапанов. Если они работают нормально, то даже при венозной сеточке риск варикозной болезни небольшой. Однако раз в год или два исследование следует повторять. Если же давление в поверхностной венозной системе повышено, значит, клапаны работают плохо, а заменить их ничем нельзя. Мы рекомендуем носить эластичный трикотаж — колготки, гольфы, пользоваться препаратами, улучшающими тонус вен, -- венотониками. Когда опасные симптомы варикозной болезни нарастают, нужно обращаться к сосудистому хирургу.