В Париже из-за наводнения закрылись все музеи, включая Лувр (фото)

В четверг, 25 января, в Париже из-за продолжающегося наводнения закрылись несколько музеев, включая Лувр, музей Орсе и музей Оранжери. Власти сообщили, что пока вода не попала в хранилища и залы, произведения искусства и прочие экспонаты не пострадали. Однако часть экспозиций пришлось перенести в помещения, расположенные выше.

Утром 25 января уровень воды в Сене достиг отметки 5,4 метра. Это было 06.00 по местному времени. Но вода продолжает прибывать. Ее уровень в реке растет в среднем на два сантиметра каждый час. Такими темпами к утру 27 января он достигнет отметки 6,2 метра.

Конечно, это значительно меньше рекордного уровня, который был зафиксирован во время парижского наводнения 1910 года — 8,6 метра. Но, вместе с тем, это выше, чем было во время наводнения 2016 года — 6,1 метра.

Жители французской столицы обычно меряют уровень воды в Сене по знаменитой статуе зуава, установленной рядом с мостом Альма. Утром 25 января вода добралась ей до колен. К вечеру ожидается, что она закроет бедра зуава.

Автодороги вдоль набережных ушли под воду, движение общественного транспорта, в том числе речное сообщение, прекращено. Движение вдоль реки от восточной части Парижа до Эйфелевой башни перекрыто, вокзалы с 25 января закрыты на несколько дней.