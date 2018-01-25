В России раскрыли масштабный "сырный" заговор Украины и Беларуси

Россельхознадзор считает, что Украина может обходить санкции, введенные в отношении поставок сыров на российский рынок, и продавать россиянам свою продукцию под видом белорусской. Как заявила РБК официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, 25% всех сыров на российском рынке могли быть произведены в Украине, переупакованы в Беларуси и ввезены в РФ под видом продукции из третьих стран — Ирана, Македонии и других.

Ежегодно в Россию поставляется около 150−300 тыс. тонн подобной продукции, добавила Мелано, при этом, по ее словам, значительная часть изготовлена в Украине.

Российское ведомство напомнило, что в октябре 2017 года Россельхознадзор в ходе проверки на границе с Беларусью выявил провоз 75 партий «белково-жирового продукта» производства Македонии, Китая, Ирана и Сан-Марино, однако в ответ на запрос российского ведомства ветеринарные службы этих стран сообщили, что не поставляли данную продукцию ни в Беларусь, ни в Россию.

По данным Федеральной таможенной службы, Беларусь является крупнейшим поставщиком сыра и сырных продуктов в Россию — за 11 месяцев прошлого года оттуда было ввезено 84% всей продукции.

Россия запретила ввоз украинских сыров под предлогом их низкого качества осенью 2014 года.

Напомним, летом 2017 года в России подсчитали, сколько санкционных продуктов уничтожили за последние два года.