Ведущая «ТСН» расплакалась в прямом эфире (видео)

Известная украинская телеведущая Наталья Мосейчук не смогла сдержать слез после репортажа, показанного вчера, 24 января, в вечернем выпуске «ТСН» («1+1»). Речь шла о восьмилетнем Никите, который находится в столичной больнице «Охматдет», где проходит курс химиотерапии, сражаясь с раком крови. Мальчику, семья которого переехала в Киев из Мариуполя, срочно нужна трансплантация костного мозга. Денег на сложную операцию у родителей Никиты нет. В бой за здоровье мальчика вступил и его друг Лука.

Ребята познакомились в Киеве, живя по соседству. Когда Лука узнал, что Никита болен, решил начать акцию по сбору денег, организовав у себя в школе благотворительный аукцион. Дети ожидают помощи взрослых, хотя и не особо на нее рассчитывают.

— Вдруг им вообще все равно на детей, которые болеют? — эти слова Луки до слез растрогали ведущую Наталью Мосейчук. Было видно, как она, глотая слезы, старается продолжить эфир. Наталья совладала с собой за несколько секунд и смогла вести выпуск дальше.

— После таких слов верю, что вы сделаете все, чтобы мальчишки дружили до старости, — сказала Наталья с дрожью в голосе. - Ведь вам не безразлично…

Сюжет журналистки Нелли Ковальской стал одним из ряда репортажей в постоянной рубрике «ТСН» «Помощь».

Для тех, кто хочет помочь Никите, публикуем реквизиты: ПриватБанк 4 149 497 856 734 795 — гривня 4 149 499 340 234 051 — доллар 5 168 757 336 434 107 — евро Федоренко Анна Ивановна

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