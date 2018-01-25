Кабмин ограничил дополнительные выплаты госслужащим
Кабинет министров Украины в рамках внедрения реформы государственной службы изменил структуру заработной платы чиновников и снизил в ней долю дополнительных выплат. В дальнейшем это сделает невозможным начисление чрезмерных премий.
«Речь идет о невозможности начислять себе „баснословные“ премии, об изменении структуры выплаты. Надо умерить аппетиты при накручивании надбавок. Когда люди на местах будут получать качественный сервис, тогда можно будет говорить о (дополнительном) поощрении», — так прокомментировал принятое решение премьер-министр Владимир Гройсман.
Как сообщали fakty.ua, ранее в Кабмине рассказали, как будут повышать зарплаты госслужащим.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!.. ”