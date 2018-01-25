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Кабмин ограничил дополнительные выплаты госслужащим

Кабмин ограничил дополнительные выплаты госслужащим

Инф. «ФАКТОВ»

25.01.2018 13:46 383

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Кабинет министров Украины в рамках внедрения реформы государственной службы изменил структуру заработной платы чиновников и снизил в ней долю дополнительных выплат. В дальнейшем это сделает невозможным начисление чрезмерных премий.

«Речь идет о невозможности начислять себе „баснословные“ премии, об изменении структуры выплаты. Надо умерить аппетиты при накручивании надбавок. Когда люди на местах будут получать качественный сервис, тогда можно будет говорить о (дополнительном) поощрении», — так прокомментировал принятое решение премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщали fakty.ua, ранее в Кабмине рассказали, как будут повышать зарплаты госслужащим.

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