Кабмин ограничил дополнительные выплаты госслужащим

Кабинет министров Украины в рамках внедрения реформы государственной службы изменил структуру заработной платы чиновников и снизил в ней долю дополнительных выплат. В дальнейшем это сделает невозможным начисление чрезмерных премий.

«Речь идет о невозможности начислять себе „баснословные“ премии, об изменении структуры выплаты. Надо умерить аппетиты при накручивании надбавок. Когда люди на местах будут получать качественный сервис, тогда можно будет говорить о (дополнительном) поощрении», — так прокомментировал принятое решение премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщали fakty.ua, ранее в Кабмине рассказали, как будут повышать зарплаты госслужащим.