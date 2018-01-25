МОЗ Украины закупит 100 тыс. новых аптечек для бойцов АТО

Кабинет Министров на заседании в четверг, 25 января, одобрил проект распоряжения, предусматривающего закупку качественных лекарственных препаратов для формирования индивидуальных пакетов для военных на линии столкновения на Донбассе. Об этом сообщает УНН.

По словам министра обороны Степана Полторака, принятое решение позволит закупить 100 тыс. новых аптечек.

Кроме того, парламенту будет предложено освободить от налогообложения расширенный список лекарственных средств и медицинских изделий — на период проведения АТО.

Общая сумма полученной в результате экономии бюджетных средств оценивается в 16,8 млн гривен, которые будут направлены на лечение участников АТО и членов их семей.

Напомним, в конце декабря Кабинет министров Украины распорядился о выделении свыше 10,5 миллиона гривен одноразовой денежной помощи семьям шести погибших и 23 получивших инвалидность во время участия в антитеррористической операции бойцов.