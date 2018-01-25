Друг Криштиану Роналду рассказал о тайном желании звезды «Реала»

Бывший одноклубник и один из лучших друзей Криштиану Роналду Мигел Пайшау рассказал о тайном желании нападающего «Реала».

— Роналду постоянно говорит о том, что хочет вернуться в наш родной «Спортинг». Да, это не шутка. Фактически он попросил меня сказать об этом, — заявил Пайшау (на фото — с Роналду) в интервью изданию Record.

Как известно, уроженец острова Мадейра Криштиану Роналду находился в структуре португальского «Спортинга» в 1997--2003 годах, после чего перебрался в знаменитый «Манчестер Юнайтед», став первым португальским футболистом в истории легендарного клуба.

В текущем сезоне на счету обладателя «Золотого мяча» 18 точных ударов и четыре результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах.

Мировые СМИ уже давно обсуждают возможный уход португальской звезды из «Реала». Назывались и варианты — «МЮ», клубы из Китая.

Портал transfermarkt.com оценивает Криштиану Роналду в 120 миллионов евро. Действующий контракт форварда с Королевским клубом рассчитан до 2021 года.

Ранее fakty.ua сообщали, что «Реал» сенсационно вылетел из розыгрыша Кубка Испании. Кстати, по информации Don Balon, после матча Криштиану Роналду потребовал от президента клуба Флорентино Переса убрать из команды трех футболистов — Кико Касилью, Ашрафа Хакими и Маркоса Льоренте, которые, по мнению звезды, главные виновники фиаско.